【東京奧運．乒乓】水谷隼戰勝醜聞奪團體資格　平野美宇登尾班車

距離東京奧運剩餘200天，日本乒乓球隊今天公布最後一個團體賽名額誰屬，平野美宇順利登上尾班車，將偕伊藤美誠和石川佳純力爭獎牌；至於早前受桃色醜聞困擾的水谷隼，最終未因場外是非影響，獲得男團資格。

隨着張本智和丹羽孝希冒起，多年來擔任日本乒乓「男一」的水谷隼備受壓力，去年9月更發生桃色醜聞，指水谷於夜總會結識一名未成年少女，差點發生性行為，少女的男友及後向水谷「攤牌」，水谷遂報警及找律師求助。

水谷隼早前傳出桃色醜聞，又有眼疾，幸好最終雨過天晴，如願入選奧運名單。（Getty Images）

幸好醜聞未有影響水谷的奧運路。根據日本乒協規例，撇除已獲單打入場券的球員，將以1月世界排名及球員能力決定奧運團體賽第3個人選．水谷隼現排名16，是張本智和（第5）及丹羽孝希（第15）之後，排名最高的日本球員，他取得資格後將成奧運「四朝元老」，自2008北京奧運起連戰4屆奧運。

平野美宇雖然錯失單打資格，但仍入選團體大軍。（Getty Images）

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女子團體方面，平野美宇早前於國際乒聯巡迴賽年終賽首圈出局，世界排名未能超越石川佳純，因而錯失奧運單打資格，小妮子賽後哭成淚人。幸她最終仍獲垂青，將代表日本出戰團體賽。

日本乒協同日公布混雙人選，水谷隼將伙拍伊藤美誠出戰，換言之，伊藤將於東京奧運三線作戰。