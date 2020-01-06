【飛鏢】網民嘲盧卡東尼完全新手　拍英國女鏢王挫傳奇鏢神泰拿

盧卡東尼（Luca Toni）門前觸角一流，「踩過界」玩飛鏢表現又如何？這名2006年助意大利奪得世界盃的意國前鋒，近日夥拍英國女鏢王舒洛克（Fallon Sherrock）參加名人飛鏢世界盃（Celebrity Darts World Cup），更擊敗了傳奇鏢手泰拿（Phil Taylor）。

東尼與舒洛克大戰16次世界冠軍泰拿及德國評述員保士文（Daniel Boschmann），該名意大利名將似乎對飛鏢並不熟悉，不似踢足球時那麼有準頭，Grouping頗鬆散，兩位職業鏢手首Leg表現亦一般，但舒洛克71分埋鏢先拔頭籌。

飛鏢界一代傳奇泰拿曾奪得16次世界冠軍。（網上圖片）

東尼射術精湛，但鏢技平平。（網上圖片）

除了東尼外，其他3人第2 Leg都開始上力，保士文率先掟出125 Low Ton，泰拿及舒洛克都投出Low Ton，但泰拿99分輕鬆埋鏢，將這場三局兩勝制的比賽帶入決勝局。雖然東尼表現未有太大改善，舒洛克愈戰愈勇，就算泰拿投出174 High Ton，這名首次於世界錦標賽擊敗男性鏢手的女鏢王仍即時還Ton，之後更投出134。多得泰拿16分埋鏢，連續兩鏢都Out Board不中Double 8，舒洛克一鏢Double 17成功終結比賽，以2：1擊敗鏢神。

網民指東尼掟鏢完全是新手。（網上圖片）

網民：「東尼可以，我也可以！」

雖然擊敗泰拿這名「活傳奇」，但一些網民對東尼表現冷嘲熱諷，直言看他出手就知道他不懂掟鏢，更有人寫道：「我剛才是否看到東尼那差勁又好笑的技術，然後他又擊敗了泰拿？」又有網民見到東尼表現後說：「如果東尼可以（上台比賽），那麼我也可以！」

不過，舒洛克對拍檔表現完全不介意，另一場比賽告訴新手東尼Double 9在哪裏，並於twitter打趣說：「他跟我說自己是個出色的終結者呢。」

東尼於另一場比賽有機會埋鏢，卻找不到Double 9，要舒洛克提點。（網上圖片）

25歲的舒洛克去年於世界飛鏢錦標賽連挫兩名男鏢手殺入第3圈，成為賽事史上首名擊敗男鏢手的女鏢手。舒洛克去年年尾宣布，將會參加PDC Q School，希望取得參加新一年巡迴賽的資格，她亦會以挑戰者身分參加2020年飛鏢超級聯賽（2020 Premier League Darts）。