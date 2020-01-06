【NFL季後賽】維京人加時挫聖徒　國聯分區戰鬥頭號種子淘金者

維京人（Minnesota Vikings）四分衛卻克吉辛斯（Kirk Cousins）一記43碼長傳，菲倫（Adam Thielen）將橄欖球一抱入懷，聖徒（New Orleans Saints）眾將面露難色，似乎都知道今年季後賽要在外卡止步。 最終近端鋒魯道夫（Kyle Rudolph）4碼達陣，維京人加時以26：20力克聖徒，分區戰硬撼淘金者（San Francisco 49ers）。

在NFL已打滾6年的吉辛斯上一次現身季後賽已是2015年，當時雖然交出329碼傳球碼數並有一次傳球達陣，但球隊最終輸波出局，而其生涯每每在重要時刻都表現失靈，這亦是31歲的他為人詬病之處。不過這名2018年轉投維京人的四分衛，周一（6日）一戰打出水準，242碼傳球碼數或許不算超班，但在最關鍵的加時，他將球穩妥地傳給魯道夫，成功絕殺聖徒入分區戰。

菲倫完場前將吉辛斯傳球接實，締造贏波機會。（路透社）

魯道夫一躍而起接球，完成絕殺達陣。（路透社）

魯道夫賽後開玩笑說：「我很高興卻克贏不了重要比賽，我們今場證明這種想法是錯的。」被問到過去的失敗時，吉辛斯說：「多謝這樣的問題，但我只為球隊贏波而感到高興而已。總有人會質疑你的能力，但我完全不在意。」

吉辛斯表示指很高興贏波，不介意有人質疑其能力。（路透社）

聖徒今年取得13勝，可惜球季在外卡戰就終止，2009年後再殺入超級碗（Super Bowl）的美夢幻滅。聖徒四分衛祖比爾（Drew Bree）今場錄得208碼傳球碼數及一次達陣，並有一次被抄截及掉球，但能打到加時也要多謝「工具人」泰森希爾（Taysom Hill），全場造出50碼傳球、50碼衝刺、25碼接球及1次接球達陣的超全能表現。

比爾今戰表現有點失常。（路透社）

「大家都知道這樣的機會（季後賽）不多，」比爾賽後失望地說：「所以當我們不是在賽季完結時捧起獎盃的一隊，確實使大家都覺得失望。」聖徒雖然連續3季入季後賽，但他們過去兩年都未能入超級碗，就算贏外卡賽，之後分區賽都曳然止步，所以不難理解他們有多失望，尤其是擁有NFL史上最多傳球碼數及達陣的四分衛祖比爾。

海鷹防守力阻老鷹勝出外卡賽。（路透社）

「雙鷹大戰」海鷹防守致勝

同日另一場國聯外卡賽，海鷹（Seattle Seahawks）作客老鷹（Philadelphia Eagles），客隊今戰成功箝制對手，主隊今場只得9分，終以17：9贏波晉級，將與包裝工（Green Bay Packers）爭入國聯冠軍戰。不過，賽事一大焦點就是老鷹四分衛雲斯（Carson Wentz），被海鷹防守邊鋒克洛尼（Jadeveon Clowney）撞至頭部受傷，生涯首場季後賽需提早退下火線，後備四分衛麥高恩（Josh McCown）雖交174碼傳球碼數，但被擒殺（Sack）6次，包括完場前在海鷹重地的第4檔進攻。

隨周一兩場外卡戰結束，季後賽最後8支球隊已定，美國時間1月11日開始上演國聯及美聯分區戰，兩聯頭號種子淘金者及烏鴉（Baltimore Ravens）分別於自己主場亮相鬥維京人及泰坦（Tennessee Titans）。

NFL 2019至20年球季季賽後形勢（按圖放大）