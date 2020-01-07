【西甲】超級盃為錢赴中東開賽　西班牙球迷以實質行動說不

西甲聯賽積極攻略亞洲市場，效法意甲把超級盃移師沙特阿拉伯舉行。西班牙足總穩得4000萬歐元收益，4支球隊長途跋涉，飛越半個地球作賽。擁躉再熱情，面對高昂費用，也要卻步。 兩場準決賽於本周四、五舉行，賽前國內預售銷情慘淡，合共賣出僅過千張門票，華倫西亞與馬德里體育會預售數字，均遠離三位數，全部門票要讓給沙特。

超級盃由去季西甲冠軍巴塞隆拿、亞軍馬體會、西班牙盃冠軍華倫西亞參賽，餘下名額因西盃亞軍為巴塞隆拿，故由聯賽季軍皇家馬德里替補。他們將於本港時間周四、五對賽，地點卻在沙特城市吉達的阿卜杜拉國王體育城舉行。該處曾於19年舉行意大利超級盃。

皇馬大軍已抵達沙特阿拉伯，準備對華倫西亞一戰。（網上圖片／Twitter）

皇家馬德里抵埗，沙治奧拉莫斯受當地單位接待。（網上圖片／Twitter）

西超盃不在西班牙舉行並非首次，上一屆便移師北非國家摩洛哥，今屆更改制至4隊角逐，地點卻改到吉達。從馬德里乘飛機，需時近6小時，絕大部分西班牙球迷都直接無視。4支參賽球隊各獲1.2萬張門票預售，結果兩支班霸巴塞及皇馬，分別賣出300及700張，但馬體會僅賣出50張，華倫西亞更慘情，只出售了26張，總計賣出門票僅佔9%。所有剩餘門票都要交回沙特當地發售，結果巴塞對馬體會的門票售罄，華倫西亞對皇馬仍有約1萬門票。而馬體會如打入決賽，將會送出50個名額，送出決賽門票。

C朗拿度去年1月在吉達同一球場，捧起意大利超級盃。（Getty Images）

華倫西亞與皇馬於本港時間周四（9日）凌晨於可容納6.2萬人的阿卜杜拉國王體育城對戰，巴塞與馬體會則於周五（10日）凌晨對賽。