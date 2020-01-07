【英超】哥迪奧拿許下「永不執教曼聯」宣言　蘇斯克查稱恩師更佳

英格蘭聯賽盃四強首回合，曼聯主場迎戰同市宿敵曼城。相對比賽，最令人注目的反而是哥迪奧拿（Pep Guardiola）在賽前記者會上一番言論。 「我絕對不會執教曼聯，一定不會！」哥帥的決絕，不得不令人回想起，他曾經一度「無限接近」成為曼聯領隊一職。

時間回到2012年，哥迪奧拿（Pep Guardiola）執教母會巴塞隆拿後放長假休息一年，費格遜爵士（Sir Alex Ferguson）明知自己退休在即，視哥帥為頭號繼任人。費Sir在紐約親自請他吃飯，之後又不斷游說他加盟。可是當時他已決定去拜仁，然後隨他兩位巴塞時期的老友 Ferran Soriano和Txiki Begiristain 成為曼城管理層，並以羅致哥迪奧拿為首要目標，一切大局已定。

他當然宣稱，自己根本「無為意」曼聯對他有興趣，而曼城亦一早計劃好搶人。無論如何，一切現已成為歷史。自費Sir離任後，曼聯再未能在英超封王，哥迪奧拿在曼城三季已兩度贏得聯賽冠軍、兩次聯賽盃冠軍、一次足總盃冠軍。即使多次強調在藍月亮過得很開心，希望在2021年合約屆滿後繼續留隊，他即將在今年夏天離隊的傳聞還是停不了。

哥迪奧拿堅持，即使沒有其他工揀，也不會做曼聯主帥。（Getty Images）

寧願去馬爾代夫也不教曼聯

聯賽盃四強首回合大戰曼聯前，哥迪奧拿決絕地豪言：「執教曼城後，我不會教曼聯。就如我不會教皇馬一樣，一定無可能。」

有記者打趣問道，假如他沒有其他選擇，只有曼聯一份工等待他的話又如何？「如果無其他工作選擇，我寧願去馬爾代夫！」哥迪奧拿笑着補充，「馬爾代夫也許不太好，那兒沒有高爾夫球場。」

即使基於立場問題，不會考慮加盟曼聯，他揚言：「我極為尊敬這家球會，每間球會的歷史中，總會經歷一些掙扎期。但他們一定會在未來重拾輝煌，遲早也會有能力再次問鼎英超錦標。」

世人對哥迪奧拿讚不絕口，然而蘇斯克查心目中，只有恩師費格遜爵士才是最佳領隊。（Getty Images）

蘇斯克查：費Sir才是最好的

師承告魯夫、48歲的哥迪奧拿，先後執教巴塞、拜仁和曼城，教練生涯至今已累積20項主要錦標。轉任球評人多年的前英格蘭隊長連尼加（Gary Lineker），近日在Twitter宣稱，哥迪奧拿「改變我們對足球的踢法和想像」，「可能已成為現代足球史上，帶來最巨大正面影響的人物」。

曼聯領隊蘇斯克查也讚揚哥帥的領軍方式，然而他心目中最偉大的領隊只有一個，「我欣賞Pep帶領的球隊，他是史上其中一位最優秀領隊」，並表示可從哥帥球隊身上，看到他的過人智慧，「看曼城比賽，你必須欣賞他們嘗試去做的工作。他們堅守自己的價值和信念」，可是說到「最佳」領隊，他堅持：「我必須說，我曾跟隨最有影響力那一位。」

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