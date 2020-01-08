【01球評】零入球零助攻就一無是處？　曼聯重用連格的迷思

曼聯今季表現時好時壞，中場連格（Jesse Lingard）0入球0助攻，成為不少球迷攻擊對象。 然而，這些數據是否足以說明這位自家青訓產品在隊中一無是處，足球員又是否應純粹以數據判定作用？

英國各大小報以連格「2019全年0入球0助攻」大造文章，翻查之下，發現2019年1月29日曼聯英超主場落後般尼0：2時，連格在對手禁區被踢跌博得十二碼，他理應錄得一次助攻，最終球隊亦以2：2扳平。

當然，全年只得一個助攻，對一個進攻中場球員而言一定是不合格，問題是，這是否連格的錯？或者應該說，那是否他一個人的錯？

英國小報以連格2019年0入球0助攻大造文章，香港不少球迷以這張經典網圖加以諷刺。（網上圖片）

曼聯表現不濟，未能踢出水平的何止連格一人？（Getty Images）

他們全部也是零

為方便比較，以下只用今季數據嘗試說明。曼聯在英超21戰8勝7和6負，聯賽榜暫列第五位，以一支爭標份子來說並不理想。最大問題是，首席射手盧卡古離隊後，球隊並未收購前鋒來填補，中場靈魂人物保羅普巴大部分時間在養傷，同時失去隊中首席射手和助攻王，表現滑落其實不難理解。

球會領導層的取捨，球迷控制不到，只能一廂情願希望有球員可以在危難中挺身而出。前鋒拉舒福特明顯踢得更落力，半季射入12球，已超越上季的10球，惟22歲的「福仔」一人獨力難支，即使加上馬迪爾的7球和丹尼爾占士的3球，仍是不足夠。

曼聯一眾中場球員，主將普巴只上陣7次，除首戰對車路士交出兩球助攻，餘下賽事也是0入球0助攻。17次上陣的費特，一樣是0入球0助攻。後備居多的馬達和馬迪，也是0入球0助攻。跟連格同屬進攻中場的安達斯彭利拿有1入球3助攻，踢防中的小將麥湯米尼反而有2入球2助攻。

值得留意的是，麥湯米尼和費特上陣時間在7個中場球員中最高，分別較連格多出近70%和53%。

連格近日成為球迷針對對象。（Getty Images）

曼聯中場2019/20英超數據比較

連格（Jesse Lingard）9正選9後備／859分鐘／0入球0助攻 馬達（Juan Mata）5正選7後備／426分鐘／0入球0助攻 費特（FredRodrigues）14正選3後備／1318分鐘／0入球0助攻 馬迪（Nemanja Matic）4正選1後備／328分鐘／0入球0助攻 普巴（Paul Pogba）5正選2後備／521分鐘／0入球2助攻 安達斯彭利拿（Andreas Pereira）14正選4後備／1173分鐘／1入球3助攻 麥湯米尼（Scott McTominay）17正選／1451分鐘／2入球2助攻

速度和爆發力是連格一大武器。（Getty Images）

連格在曼聯的獨特作用

從上述數據，某程度可反映今季曼聯幾乎所有中場球員表現均在水準以下，而且足球是團隊運動，怎可將球隊戰績差怪罪在某一個球員身上？

可能受社交媒體以至主流媒體影響，球迷對連格印象離不開曼聯「康樂組組長」或福仔和普巴好友，129次英超上陣17入球10助攻，數據上一直不算突出，然而他在曼聯的作用，主流數據上未必反映到出來。

行軍迅速是當下曼聯進攻體系中最強利器，連格是當中不可或缺一員。身為曼聯「親生仔」，他不單熟悉曼聯進攻體系，他的速度和爆發力，為紅魔中場注入極強活力，令對手難以招架。數據供應商Opta在2017/18球季數據顯示，曼聯在比賽中錄得最高段速的頭五位，已離隊的盧卡古佔據三席（第一、二及四），福仔以時速34.78公里排第三，連格以34.73公里排第五。

曼聯今季英超代表作，必定是打吡戰2：1力克曼城和隨後擊敗摩連奴領軍的熱刺，連格兩仗均正選上陣並表現出色，尤其對曼城一仗不單跑動11.88公里全場最高，亦錄得時速34.43公里的最高段速，冠絕全隊。連格自2019年以來，水準確實不夠穩定，無可置疑的是，他在球隊尤其在串連攻勢方面，起着數據反映不到的作用。

連格自知今季表現在水準以下。（Getty Images）

代病母照顧年幼弟妹

對於他為何突然水準大跌，早前他一個訪問透露一些端倪：母親病重，祖父患癌，他將一對分別14和11歲的弟妹接到家中照顧，他本身也育有一名一歲女兒，「看到摰愛的人在苦苦掙扎經已好痛苦，然後我還要工作，嘗試做好我的本份。」

一度選擇扮作堅強，獨自承擔家庭煩惱，自知紙包不住火，他最後還是向主帥蘇斯克查坦白：「我沒有表現，而他一直在支持我，希望我做得更好，所以我覺得應該向他打開心窗，說出為何我失去專注。」

連格與拉舒福特老友鬼鬼，經常在Instagram上載一起去玩的照片。（Getty Images）

放工玩IG也是罪？

不少人針對連格喜歡玩Instagram，便認為他練習不認真。這說法相當可笑，大膽反問一句，大家放工後會不會玩Facebook、IG等各種社交媒體？事實上，連格自出道以來已是社交媒體常客，普巴、拉舒福特亦然，葡萄牙球王C朗拿度也是IG常客。他不會突然因為玩IG而狀態差，也不會突然因為不玩IG而球技突飛猛進。

2016年英格蘭足總盃決賽，連格加時的入球為曼聯擊敗水晶宮捧盃，他亦是紅魔鬼的「阿仙奴殺手」，面對這支球隊死敵特別醒神，曼聯發揮特別出色的比賽，幾乎都有他的份兒。7歲加入曼聯，他一直對球隊忠心耿耿，天生樂觀愛開玩笑，不代表練習時疏懶不認真。

球員跟我們一樣，下班後只是個普通人，也有自己的生活。不一定永遠也在最佳狀態，踢得不好受到批評很正常，支持一支球隊卻在針對某一球員就沒有意思。