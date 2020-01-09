【港足】香港2034計劃　港隊目標戰世界盃　港超2023大變革

香港足球總會今日（9日）於奧運大樓進行首場《對談港足─展望2025策略計劃》公眾諮詢會，席間主要圍繞足總編寫的《對談港足─展望2025策略計劃》作諮詢。 計劃中大部份是針對香港男子成年代表隊及香港超級聯賽的計劃，包括2034年打入世界盃決賽周、及在2023年開始將香港球季跟亞洲大環境涵接。

《2025策略計劃》主要有5個策略目標，包括「香港2034計劃—在2034或2038年打入世界盃決賽周」、香港足球代表隊持續進步、有穩定參賽球隊的職業聯賽、增加參與度達到全民足球、及達到穩定的財務狀況及良好管治。

最矚目的無疑是「香港2034計劃」，意味港隊要由現在開始的14至18年內，由未能打入亞洲盃決賽周、急速進步至可以打入世界盃決賽周的水平。針對現役港隊的發展，目標將由上一個5年計劃的追求國際足協排名，轉變成「不講求排名」，同時會進行更多高強度國際賽，包括「每年舉行一個由港隊、港聯及兩支亞洲國家隊參加的具競爭性賽事」、盡用國際足協賽期、及以香港大球場作主場。而在曾引起爭議的入籍兵議題上，則建議「能力相近下優先挑選本土球員」。

香港2034計劃，以2034或2038年打入世界盃決賽周為目標。（資料圖片）

巴塞隆拿青訓基地拉馬西亞（La Masia）。（Getty Images）

2025建「香港拉馬西亞」

「香港2034計劃」內容大多圍繞青訓，其中一大項目是在2025年創立巴塞隆拿青訓學院拉馬西亞（La Masia）風格、備有宿舍及飯堂的設施，足總董事陳志康解釋：「西班牙球員身形不高大，參考西班牙模式發展會較適合」；另外，亦包括培育2034至2038適齡球員—即現正介乎5至15歲的球員為亞洲級及世界級球員；由U10年齡段開始尋找有天份的球員、在每個年齡組別的500至750名球員中，集中培訓當中最頂級的120人；改善球會針對8至12歲「黃金學習階段」球員的訓練等；U23代表隊亦會約戰更多國際賽，跟成年隊接軌。

《2025策略計劃》，還包括港超聯在2023年的多項重大變革。（資料圖片）

港超2023年起轉年度制

《2025策略計劃》的另一重點港超聯，首要是從2023年開始，讓香港足球季度與亞洲大環境接軌，意味聯賽賽季也會由現在8至5月的跨年制，轉成年度制，但因應香港夏天天氣，夏季賽事則會避開下午早段的時間；場地方面亦會有變動，香港大球場、旺角大球場及將軍澳運動場將以兩隊共用方式分配主場，並將主場選擇改成兩年一次；由2020至21賽季開始，部分超聯會可選擇自行管理主場球賽，目標是2023年全部球會都可以做到。

計劃之中，亦會鼓勵球會邀請更多球星，但同時在2021至22球季開始如澳洲職業聯賽般，實施財政公平競技政策，陳志康稱：「此政策可令球會財政穩健發展，例如避免沒錢但簽了貴價球星而破產。」其他針對港超聯的計劃，包括將季前體檢及藥檢納入超聯競賽規例、資助超聯球會健身器材及系統等，亦會「為本地球會在亞協盃爭取更公平比賽模式」。