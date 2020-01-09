【港足】足總讚揚麥柏倫工作對續約樂觀　賀歲盃初二演港聯對U22

香港足球總會今日（9日）於奧運大樓進行首場《對談港足─展望2025策略計劃》公眾諮詢會，會後港隊主教練麥柏倫及足總行政總裁溫達倫，均談及麥帥的合約問題。

麥柏倫的合約即將在3月屆滿，這位港隊主教練今日在諮詢會上表現輕鬆、大讚球迷熱烈發問，又謂希望辦一場直接跟球迷交流的活動，不似有任何續約壓力。

談及合約，麥帥未有正面回應，僅稱：「我對我的工作仍充滿熱情及動力，也想繼續發展這球隊，所以我才不斷地引入年輕球員，若我只抱着打工心態，就會全用最老的入籍兵吧！」

他又表示，「見到球員的進步，這給了我動力，眼前仍有很大挑戰，同樣給了我動力，只要董事局想我留任，我就會繼續留下。」

港足主帥麥柏倫合約將於3月屆滿，他表示只要足總董事局想他留任，便會繼續留港。（高詩琦攝）

《對談港足─展望2025策略計劃》公眾諮詢會（按圖進入）

+ 2

溫達倫則指出，合約在3月結束是因為要跟資助年度吻合，「接下來只要繼續獲資助就能成事，我們對此充滿信心；對於麥柏倫續約，我們也感到相當樂觀。」他讚許麥帥的表現，指麥柏倫在引入新球員、發展戰術方面的表現都很好，「他也很享受香港的生活，最近還搬到了銅鑼灣，希望他會獲續約。」

談及賀歲盃，溫達倫指明天會有最終決定，但「幾可肯定」會在大年初二由港聯對香港U22、再加上女子隊賽事，「有球會曾嘗試申請盛事基金去邀請外隊，但今年未獲批；也嘗試過將高級組銀牌決賽移到新年進行，但有球隊會在該段時間進行集訓，也未能成事。」