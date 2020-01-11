【謝德謙︱英超遊物】卡法路雲勝任多個位置　愛華頓中興關鍵人物

作為一個英超球員，如果你所效力的球隊成績一般，可能一季會面對一至兩次領隊的變動。但最困難的，就是如何在新領隊面前交出好表現，令自己可以有穩定的出場機會。剛剛上任愛華頓的新領隊安察洛堤，大讚前鋒卡法路雲（Dominic Calvert-Lewin、馬會譯名卡維特利雲）是個頂尖射手，相信是跟卡法路雲在新主帥執教頭兩場便入三球，可以幫助球隊拿下分數有關，當然包括令安察洛堤有個好開始！ 撰文：謝德謙（Now Sports足球評述員）

卡法路雲電競評語：能力平均 能勝任多個位置

上屆卡法路雲整季英超只射入6球，但今季踢了半季已攻入8球，當中的進步顯而易見，12月份更入選英超最佳球員名單，可見大家對他的肯定。

中前場卡法路雲任何位置都能勝任，今季迄今已入8球。（Getty Images）

英超第22輪直播賽程，本周焦點賽事是熱刺對利物浦。（01美術製圖）

雖然在遊戲裏面，卡法路雲可能沒有一項特別突出的數值，但勝在平均，中前場任何位置都能勝任。所以我相信年僅22歲的他，無論在真實世界或遊戲裏，能力一定會繼續提升，大家切記留意！

英超第22輪直播賽程。（01美術製圖）

英超 – 愛華頓 對 白禮頓 星期六晚上10:50 Now Sports英超5台 (Ch. 625) 現場直播

【註：文章不代表香港01立場；譯名由作者提供】