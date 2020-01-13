【劍擊．巴黎站】男花港隊佳績展開奧運年　反負法國仍獲第四

香港男子花劍代表隊，在今年首站賽事──男子花劍世界盃巴黎站，於團體賽一度淘汰勁旅韓國打入4強，即使敗予世界排名第一的美國隊，亦在第三名爭奪戰反負法國，最後仍獲第四名，在2020奧運年有個好開始。

由張小倫、張家朗、蔡俊彥及吳諾弘組成的港隊，今日出戰世界盃團體賽，對目前世界排名第6的港隊而言，是爭奪今年東京奧運入場券的重要賽事。

港隊需要在4月「截數」前盡量爭取積分，一途是直接打入世界前4獲得資格，另一途徑則要期望世界排名暫列第四的韓國守住位置，然後香港保住目前「亞洲第二」的名次，獲得亞洲區的1個資格。

港隊先在16強擊敗丹麥，到8強面對勁敵韓國，張家朗、蔡俊彥及張小倫合力跟對手交鋒，首3局過後雖落後9：10，但到第4局由「菜頭」蔡俊彥反超20：19，緊接張家朗力保25：23優勢、「大師兄」張小倫及「菜頭」再打至28：27及35：34，小倫力保優勢至37：35，終由家朗一口氣鎖定45：41勝局，打入4強。

港隊在4強遇上硬仗，面對目前世界排名第一的美國隊，首3局過後落後至8：15，第4局「菜頭」力追9分至較接近的17：20，但實力差距較大下，港隊終以27：45告負，進入季軍戰，與敗予意大利的法國爭奪銅牌。

進入第三名爭奪戰，張小倫先任後備，由吳諾弘取而代之，率先出擊的張家朗有個好開始，以5：2領先，小將吳諾弘將優勢擴大至10：5，蔡俊彥進一步領先至15：7 ；第2輪對戰，吳諾弘本有優勢，但中段經過一次影像重播後，遭對手超前，落後17：20，張家朗又一口氣反先成25：23，惟到蔡俊彥再戰又被反先至27：30。最後一輪交鋒，張小倫代替吳諾弘上陣，打足3分鐘後戰成29：33，蔡俊彥未能拉近分差，繼續落後35：40，張家朗壓軸出戰，港隊終以38：45敗陣，獲得第四名。