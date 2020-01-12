【網球】祖高域領塞爾維亞奪ATP盃　「我會永遠記住這感覺」

備受山火困擾的澳洲，照原定計劃主辦首度舉辦的ATP盃，可惜主隊四強不敵西班牙出局，無緣捧盃。 拿度領軍的西班牙，決賽硬撼祖高域帶領的塞爾維亞，兩大球王的單打對碰成為焦點，結果祖高域在單打擊敗拿度，塞爾維亞亦以大分2：1順利封王。

西班牙先由艾吉（Roberto Bautista Agut）出戰男單勝出取得1分，世界排名第二的祖高域在男單第二戰跟世界排名第一的拿度對壘，以6：2、7：6直落兩盤勝出，為塞爾維亞扳平。之後祖高域夥拍杜洛伊基（Viktor Troicki）輕鬆擊敗西班牙的男雙組合，並贏得今次賽事。

獲勝後祖高域開心得跳起，又拿出手機跟隊友自拍，興奮非常，「我會終生記住今次經歷，這次一定是我職業生涯中其中一個最美好時刻。」

他讚揚整個塞爾維亞團隊發揮出色，「我十分幸運地擁有非常奇妙的職業生涯，但能夠跟我其中幾個最好朋友一起為國家而戰，實在妙不可言。」

祖高域與他的老友們（按圖進入）

+ 5 + 4 + 3

拿度：跟台維斯盃太近

六個星期前才帶領西班牙贏得台維斯盃的拿度，認為形式近似的ATP盃舉辦時間跟台維斯盃太接近，「我認為（時間上太近）會令觀眾感到迷惑，我們的運動需要清楚交待。」

「我認為，為網球的健康發展和利益着想，我們必須作出修正。」

Yes, @MariaSharapova I would like to match your $25k donation to double the aid sent to these communities. We stand by you, #Australia. 🙏🏼 https://t.co/wiUZHzg9cz — Novak Djokovic (@DjokerNole) January 6, 2020

澳洲山火令全球關注，由職業網球聯合會首辦的ATP盃在布里斯本、帕斯及悉尼舉行，賽會早前承諾一眾參賽球員每打出一個Ace球，就會捐出100澳元（約540港元）到澳洲紅十字會，用於山火救災及災後重建工作，部份球員更願意以個人名義就每個Ace球捐款，比賽首日已籌得21600澳元（約11.6萬港元）。剛奪得奧克蘭經典賽冠軍的莎蓮娜威廉絲，亦表示全數捐出賽事獎金。

俄羅斯女將舒拉寶娃自發捐出2.5萬美元賑災，更在Twitter發文呼籲祖高域捐出相同銀碼，祖高域日前已欣然答應，今次領軍捧盃，不知他會否加碼？