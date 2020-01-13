【劍擊】花劍團體奧運資格最後直路　張小倫：真正了解世界水平

以往偶爾殺入世界盃分站8強已屬難得，如今大家敢以4強、獎牌、甚至奧運資格為目標，香港男子花劍隊大師兄張小倫如此形容這個歷程：「以前好似中學生打開學界，突然叫你打世錦賽；而家打得多，先明白世界級係點。」 男子花劍世界盃巴黎站，張家朗、蔡俊彥、張小倫和吳諾弘攜手擊退韓國，殺入4強，雖然最後不敵美國和法國無緣三甲，但這個新陣容能夠首次躋身準決賽，張小倫直言，大家為了奧運資格都已放低所有，在最後直路全面衝刺。

港隊昨日於世界盃巴黎站先以45：41擊敗韓國，繼2019年5月的聖彼得堡站後再入4強，及後以27：45不敵美國，再於季軍戰以38：45負予法國，雖然未能站上頒獎台，但在其中一站奧運積分戰取得佳績，絕對可貴。張小倫直言：「坦白說，大家都緊張。今季基本上每站都保持團體前6名，每站都用盡100%準備，精神十分疲勞，無形壓力亦大。」

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港隊於季軍戰不敵法國。（FIE Facebook專頁）

對比上次世界盃聖彼得堡站奪銀的陣容，除了「鐵腳」張小倫、張家朗和蔡俊彥，今次由吳諾弘代替楊子加，張小倫對於港隊能夠保持穩定表現感到欣喜，但由過往只是16強常客，到今天是前6勁旅，大家走過的路絕不容易。「我們以前只是16強實力，最多一年入一次8強，就像中學生打學界賽，突然要打世錦賽。想跟世界級選手周旋，真的要多用腦、多分析、多交流，才真正融入這個世界，知道這個世界的水平，夠膽跟他們打。」

張小倫（右起）與吳諾弘、張家朗及蔡俊彥，攜手殺入世界盃巴黎站4強。（FIE Facebook專頁）

港隊的團體奧運積分戰，只剩下月23日的世界盃開羅站，奧運積分排名前4將直入奧運，5至16名之中，位列非洲、歐洲、美洲及亞大洲之首的隊伍，也可獲得入場券。張小倫表示：「信心是有的，但未打完最後一站，大家都不敢放鬆。今次真的好認真、好認真，放低所有事情，好好準備這個奧運年。」