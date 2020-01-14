【游泳】孫楊「預約退賽」又反口　系列賽200自百分之三秒落敗

中國泳手孫楊日前事先張揚今明兩天在中國舉行的國際泳聯系列賽深圳站避戰，然而到開賽前一天又抵達深圳，周二（14日）賽事首天他出戰200米自由泳賽事。

孫楊因為破壞國際反禁藥機構（WADA）突擊檢查的血液樣本一事，令他成為國際泳壇眾矢之的，去年世錦賽在頒獎台先後遭多位泳手作出拒絕同台的無聲抗議。

今次在深圳主辦的系列賽，孫楊早前在個人社交媒體上寫下：「3月份全國冠軍賽青島見」，加上此前他的全國粉絲后援團曾透露，「為了確保東京奧運會的備戰訓練，孫楊暫定不參加國際泳聯冠軍游泳系列賽的深圳站和北京站比賽」，因而被外界認為他會退賽。

不過孫楊周一（13日）抵達深圳，周二又出席賽事新聞發布會，並按照出場名單出戰首日的200米自由泳賽事。

孫楊意外出戰深圳站系列賽（按圖進入）

+ 6 + 5 + 4

一開賽孫楊與立陶宛泳手拉普塞斯（Danas Rapšys）立即領先另外兩名來自匈牙利和加拿大的選手，首次50米轉池孫楊發力超越拉普塞斯，他一路領放至150米，最後50米拉普塞斯再度發力，兩人幾乎同時觸池，拉普塞斯以1分46秒50奪金，孫楊以百分之三秒之差得亞軍。

這個時間跟孫楊200自個人最佳時間1分44秒39相差甚遠。周三（15日）孫楊預計會在他擅長的400米自由泳項目出戰。