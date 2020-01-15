【足球】前利物浦中場施素高掛靴　曾短暫效力港超聯傑志

34歲的前利物浦中場施素高昨日宣布掛靴，這名前馬里國腳除了踢過華倫西亞、祖雲達斯等歐洲勁旅，他在職業生涯尾段還短暫效力港超聯球隊傑志。

已經有半年未有班落的施素高（Mohamed Sissoko）當地時間昨日（1月14日）向法國傳媒透露，他決定退役。在今月22日將35歲生日的施素高說：「我跟你說，已經完結，我會終止我的球員生涯，這是一個非常困難的決定，但我不得不去接受。」

曾33次為馬里國家隊披甲的施素高續說：「足球是我的生命，但這是個正確的決定。」

施素高效力利物浦時，曾跟當時效力曼聯的C朗拿度大鬥法。（Getty Images）

那些年施素高的對手與隊友：

+ 4 + 3 + 2

施素高在歐塞爾出道，之後轉投華倫西亞，贏得西甲及歐洲足協盃冠軍，其後再投利物浦，助球隊贏得英格蘭足總盃。離開利物浦後，施素高在多支歐陸豪門打滾，例如祖雲達斯、費倫天拿、巴黎聖日耳門。

施素高（右二）前年夏天加盟傑志，穿起22號球衣。（資料圖片/盧翊銘攝）

在職業生涯的黃昏，施素高主要在亞洲落班，2015年曾加盟中超老牌球隊上海申花，約滿後，又在2016年轉戰印度超級聯賽的浦那FC。他在2017年曾先後效力3支球隊，先加盟意乙的泰那納，但僅1個月後就離隊，隨即又轉戰印尼甲組聯賽球隊米達古加（Mitra Kukar），26次上陣共交出5入球3助攻，之後在年底再次轉會，投效墨西哥乙組聯賽的聖路易斯體育會，上陣6次、攻入1球。

當年踢利物浦時，施素高與車路士的波歷克短兵相接。（Getty Images）

2018年7月，港超聯勁旅傑志宣布，簽入施素高，但施素高在10月離開傑志，回國照顧需要接受手術的父親。去年初，施素高簽約法乙的索察，去年夏天約滿後回復自由身，今季沒有班落，直今宣布退役。