【劍擊】港隊團體花劍奧運積分升第4　張家朗壓抑半年的痛苦成長

香港男子花劍隊經過世界盃巴黎站後，團體奧運積分排名升上第4，固然可喜；對於主將張家朗而言，壓抑一整季後終於放開心態，更加重要。 「之前好多問題，可以一日之間變到唔識打劍咁，最大感受係：氣餒。」

張家朗、蔡俊彥、張小倫和吳諾弘日前於世界盃巴黎站擊退韓國殺入團體4強，儘管最終無緣獎牌，但奧運積分排名微升一級，反壓韓國升上第4。5場奧運團體積分爭奪戰只剩2月的世界盃開羅站，港隊此站取得關鍵分數，對爭取歷來首個奧運劍擊團體參賽資格，絕對是強心針。

只要完成下站賽事後，扣除最差一場成績，仍位列前四或亞洲區排名最高隊伍，港隊就能如願取得入場券。

至於個人賽戰績，張家朗殺入16強看似平平無奇，但經歷大半年壓抑，問題不斷浮現，直到今站他終有釋懷之感。「連同11月德國站，連續兩站殺入16強，我感到自己開始穩定，希望真的找到方法去打，好好調整心理。」過去大半年，張家朗在世錦賽32強下馬、亞錦賽摘銀、世界盃日本站首圈出局，然後連續兩站世界盃躋身16強，他說，這段日子實在氣餒：「問題不斷浮出來，解決了一個又發現另一個，而且問題永遠不能在練習時解決，因為沒有真正比賽的環境和壓力，但當問題解決了，代價是頭一兩場就輸，信心又有問題……坦白說，真的好氣餒。」

成長難免痛苦，就如張家朗所言，小時候可以靠衝，之後多了包袱，「要打得好對得住自己」，難題愈來愈多。但能在奧運前突破關口，放開去打，莫論最後奧運資格能否到手，對於漫長的劍擊生涯，才是最重要收穫。

港隊東京奧運資格，按圖一覽：