【足球】本田圭佑成立現實版《創造球會》：一個反傳統的遠大夢想

日本足球近年投資愈來愈大，可愛的吉祥物、華麗的包裝、熱情的球迷、偶爾閃現的球星，讓許多球迷趨之若騖。 33歲的日本球星本田圭佑（Honda Keisuke），卻一點都不滿意這現狀。 這位日本前國腳周二（14日）宣布一項異想天開的計劃－－進行現實版的《創造球會》，成為全新球會One Tokyo。

本田圭佑早前離開荷甲球會維迪斯（Vitesse）後，一直未有落班，只維持在柬埔寨國家隊的教職。他周二在個人Twitter上公布成立新球會One Tokyo後，亦在球會官網發布詳盡消息。本田明言，創立新球會的理念正是「現實版的創造球會」，而創會有兩大原因，第一是「創立一家由東京出發而影響世界的球會」，第二是「想跟大家一起建立一支球會」。

由日本遊戲廠商SEGA推出的《創造球會》(サカつく)遊戲系列，最早推出的版本是1996年在SEGA Saturn推出的《J League創造球會》，多年來推出過不同版本，玩家可模擬經營球會，將小球會發展成世界第一的球會。

本田圭佑作為日本一代球星，希望打破日本足壇傳統局面。（Getty Images）

曾入主奧地利球會卻失敗 望以反傳統理念建構球會

本田圭佑坦言自己在2015一度入主奧地利球會SV Horn，最後失敗收場，令他深刻明白到失敗的最大原因－－「金錢上的損失當然是最大難題，但最大的問題是，我們創造一個以日本管理層為核心的機構、但管理層與球迷的理念間出現了落差」。

從SV Horn中獲得的經驗，令本田追尋一個遠大而反傳統的夢想－－扭轉現今日本球會由既定企業及管理層主導的形式，他指出，日本雖有許多出色的球會，卻沒有任何一間能在世界水平有影響力，也沒有球會能以「創造球會」的形式讓球迷作主導，「我們希望讓大家以任何形式為球會作貢獻」。

這概念聽起來相當抽象，本田亦進而說明：「任何人都可自由定決定自己夢想的崗位，包括真實的領隊、球探、商品買賣、球迷服務、尋找贊助等，我們正嘗試創造一個系統，在球會成長的同時，參與其中的大家也能獲益。」

本田圭佑在Twitter上公布成立新球會的消息。（@kskgroup2017/twitter）

1月24日調布TRYOUT 限東京都內人士參加

One Tokyo目前由本田圭佑主導運作，但目前可說是什麼都沒有。一家球會先要有球員，One Tokyo將在1月24日進行TRYOUT（試訓）挑選球員，地點將在東京調布市的Amino Vital球場，除了5000日圓參加費，參加試訓有兩大條件：在東京都內近郊居住或工作、能每天出席訓練，能滿足以上條件者，不論男女，就可填寫TRYOUT參加表格。

本田圭佑雖未正式掛靴，但近年一直在足球事業上任不同新嘗試，到底One Tokyo的理念能否成功？在本來已發展得相當成熟的日本足球界，又能否成功起革命？一切一切，都令人期待。