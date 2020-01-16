【港超聯】傑志大破飛馬創今季最佳走勢　蘇沙4戰入5球　

2020年首場港超聯賽事今晚（16日）香港大球場上演，由香港飛馬迎戰作客的傑志。 「藍鳥」輕取敵軍3球，5連勝創下球隊開季至今最佳走勢。此役梅開二度的蘇沙已證明自己能力，但又能否得到主教練施利斯高域歡心，爭取到亞協盃外援名額？

飛馬在冬季轉會窗從東方龍獅借得巴西前鋒慕沙，此子加盟後首度為新東家披甲，不過飛馬另一位「新兵」艾華則先列後備，主帥文彼得以陳偉豪、張志勇及米哥加斯洛三中堅陣式迎戰。

至於「藍鳥」陣容變化不大，新援高美斯因狀態未足缺陣，韓將朴俊炯及青訓產品安永佳也先列後備。

蘇沙冷靜地心口控定來球後抽射，助傑志先開紀錄。（袁志浩攝）

米哥加斯洛（黃衫4號）早段「擺老烏」，但未有被心情影響後續比賽。（袁志浩攝）

蘇沙創造兩入球 傑志早段拋開

「藍鳥」巴西翼鋒蘇沙賽前已連續3場有進帳，這位狀態火熱的球員開賽僅4分鐘即建功，他擺脫雷文迪看管後接應費蘭度的過頭波，心口控定再於12碼點附近左腳狂抽破網，傑志領先1：0。得勢不饒人的傑志兩分鐘後再創造威脅，洛迪古斯近門迎頂，惟被梁興傑飛身撲走。

不過飛馬左閘雷文迪此役多次走甩蘇沙，後者右路落底傳中，米哥加斯洛在情急下擺烏龍，讓飛馬落後至0：2。飛馬新援慕沙雖曾獲單刀機會，也先後兩次憑一己之力尋找空位起腳，埋門卻全數遭王振鵬輕易接實，半場傑志維持兩球優勢。

從東方龍獅借用的慕沙（右）此戰在前線孤軍作戰，難有作為。（袁志浩攝）

傑志今仗三個入球全部跟蘇沙有關，狀態火熱。（袁志浩攝）

「藍鳥」5連勝 追趕富力榜首位置

飛馬換邊後有張志勇兩度頭槌攻門，卻未能追近；63分鐘反被蘇沙再下一城，他禁區內接應洛迪古斯横傳，轉身快射近柱入網成3：0，攻入個人近4場的第5球。飛馬全場組織力偏低，傳送多度斷纜，球隊尾段換入陳肇麒及艾華，都沒法平反敗局。

傑志最後階段換入新援朴俊炯，最終亦能守住3球勝果至完場，各項賽事錄得5連勝，賽後得16分、以得失球差反壓理文升上聯賽次席，落後榜首的富力R&F 3分；飛馬就穩佔第7。

飛馬季中重簽艾華（左）填補外援空缺，惟此子後備上陣表現一般。（袁志浩攝）

蘇沙以入球證實力 朴俊炯：我愛香港

高難度的「似傳非射」金球、跟隊友走位配合建功，再加上今場兩記入球，蘇沙近4戰不經不覺已5度錄得進帳。他笑言是每周艱苦訓練的成果，「要感謝隊友們吧，這非全是我的功勞，球隊逐漸變得更強，希望入球數量可以維持下去。」

這位來自巴西的翼鋒一向只以左腳走天涯，於南區時也長期出任左翼位置，不過自轉投傑志後，蘇沙多次移至右路，且效果理想，傑志下月將出戰亞協盃附加賽，相信此數字對他爭取外援名額添加不少分數。蘇沙說：「教練給我機會，在右邊我可以起左腳射門，也能跟費蘭度不斷換位。證明我可跟他並存，與他一起踢球真不錯！」

至於在77分鐘後備上陣的韓將朴俊炯，於短短約15分鐘期間已曾數次利用身高優勢以頭槌解圍。他表示今場比賽節奏雖不明快，但敵軍球員具一定質素，「地標戰很高興，我很愛在香港比賽，但首場總是困難的。後衛是球隊很重要的位置，所以我需要更多時間及比賽去進步。」