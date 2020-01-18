【英超】哥迪奧拿來季留效曼城　誰人「72歲仲教波」？

曼城今晚（18日）主場迎戰水晶宮，全取3分相信是「藍月亮」主帥哥迪奧拿的最佳生日禮物。 今天踏入49歲的哥帥，賽前先向擁躉發放喜訊，表明來季必定留繼續帶領曼城。談及今戰對手水晶宮的領隊鶴臣，他卻「講到人生」。

曼城連勝兩屆聯賽，現時雖守在次席，但大幅落後利物浦14分兼多打一場，三連霸機會看淡。哥帥去年與曼城續約至明年，但英媒報道指新約帶有條款，如哥帥符合一些條件，可提早一年完約。因此，近來有傳聞指哥帥可能與完季後離隊。

放心！下年繼續哥迪奧拿。（Getty Images）

不過，哥帥在賽前記者會開腔回應：「除非佢哋炒我，否則我百分之百留低。」哥帥強調沒有長勝的領隊，就算情况再壞，都不會他投，而且自己樂於跟現時的球員合作。

鶴臣（圖）展開執教生涯時，哥迪奧拿只得5歲。（Getty Images）

水晶宮領隊鶴臣年屆72歲，仍未言休。哥帥會否「做到老」？他斷然說不：「如果72歲仲教波，屋企一定好悶！」不過，哥帥認為領隊工作自其吸引之處，認為鶴臣和其他更年長的領隊因此而繼續工作，「這是份『筍工』，與年輕人共事，與年輕運動員一起比賽，且每場賽事都有不同」。不過，哥帥不想年屆七旬仍要工作，「我不會下星期或下年退休，但不認為自己到了那年紀仍然當領隊。」

哥迪奧拿表示除非被解僱，否則約滿前不會離隊。（Getty Images）

此外，剛剛成為英超史上入球最多外援的阿古路，將於今仗穿上特別版「波砵」，希望攻破水晶宮大門。曼城近季面對水晶宮並非十拿九穩，如去季在主場負2:3。

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