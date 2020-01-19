【謝德謙︱英超遊物】列卡度皮利拉攻守兼備　默默耕耘撐起李城

現代足球在球場上的11個位置都非常重要，而且往往要求球員身兼多職，無論進攻或防守都需要具備一定能力。球員越多功能，便越有價值和得到更多出場機會。今屆李斯特城再次異軍突起，表現大家有目共睹，當中有位球員默默付出，防守穩健之外，亦在邊路不停進攻，絕對是李斯特城不可多得的一位球員。他，就是後衛列卡度皮利拉（Ricardo Pereira，馬會譯名列卡度彭利拿） ！ 撰文：謝德謙（Now Sports足球評述員）

列卡度皮利拉電競評語：英超搶截王 體能速度兼備

這位葡萄牙右後衛以防守見稱，以54次成為英超的搶截王，在進攻上亦有不俗演出，加上今屆李斯特城間中以三中堅戰術出戰，令列卡度皮利拉可以更加推前擔當翼衛的角色，進一步發揮進攻能力。今屆賽事皮利拉已貢獻兩個入球一次助攻，而且在成功扭過對手次數上，排在第八位，作為一個後衛絕對是超水準！

列卡度皮利拉能攻擅守，為李斯特城陣中重要一員。（Getty Images）

英超第23輪直播賽程，本周焦點賽事是經典「雙紅會」利物浦對曼聯。（01美術製圖）

在遊戲裏面，玩家可以善用他的速度，安放在邊路不停上落，以他的體能和速度絕對能夠勝任。正如上文提到，皮利拉無論在正宗右後衛或右翼衛位置都能發揮出很好的效果，大家可以因應自己的戰術，而將他放在不同位置，增強調配能力。

英超第23輪直播賽程。（01美術製圖）

英超 – 般尼 對 李斯特城 星期日晚上9:30 Now Sports英超1台 (Ch. 621) 現場直播

【註：文章不代表香港01立場；譯名由作者提供】