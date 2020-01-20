【英超】利物浦2：0擊敗曼聯延續不敗　領先優勢增至16分

英超「雙紅會」大戰，利物浦憑中堅雲迪積克的頭槌和沙拿完場前的入球2：0擊敗曼聯，延續今季聯賽22場不敗走勢。

賽前利物浦今季在英超20勝1和，在聯賽榜一枝獨秀，唯一失分比賽，正是作客宿敵曼聯時1：1驚險末段逼和對手。「雙紅會」最引人入勝之處，正是無論兩軍狀態、人腳如何，球員均會拼盡所有而不時產生意想不到的戰果。

主場出擊的利物浦幾乎以最強陣容應戰，中場法賓奴休戰多時終傷癒，先列後備，阿歷士張伯倫夥拍隊長軒達臣和韋拿杜姆鎮守中場；反觀為曼聯在英超射入14球的首席射手拉舒福特，日前在足總盃對狼隊一戰傷出，今仗未能上陣，加上中場大將保羅普巴和表現出色的防守中場麥湯米尼仍在養傷階段，牌面上對曼聯極為不利。前線人手不足，左閘梳爾移前一格打翼，與丹尼爾占士支援箭頭安東尼馬迪爾。

過去兩季表現穩定的利物浦，對上一次在晏菲路主場英超賽事落敗已是1000日之前的事，當時倒戈的賓迪基梅開二度，助水晶宮在2017年4月23日以2：1勝出。

雲迪積克先開紀錄逐格睇（按圖進入）

三度將皮球送入網 紅軍半場僅領先1：0

雙方一開波就快打快，互有攻守，戰情膠着之際，14分鐘利物浦把握一次角球機會，阿歷山大阿諾特開出角球，中堅雲迪積克利用身高優勢，頭槌一頂破網，領先1：0。

利物浦領先之下開始愈打愈順，24分鐘法明奴將皮球送入網窩，但視像助理裁判（VAR）檢視慢鏡後認為雲迪積克侵犯曼聯門將迪基亞在先，入球遭推翻。僅3分鐘後，紅軍再有入球機會，法明奴後上入楔接應沙拿橫傳，皮球在柱邊斜出。35分鐘輪到韋拿杜姆接應張伯倫漂亮直線入楔，他第一時間妙射入網，今次卻因越位被VAR推翻。

曼聯三度大難不死，40分鐘幾乎有後福。右閘雲比沙卡殺入禁區右路向遠柱一記半傳半射狂抽，衝上門前的安達斯彭利拿嘗試加一腳但只能踢中「波皮」，皮球僅僅掠門而過。

+ 2

下半場利物浦面向Kop看台進攻，攻勢一浪接一浪。甫開賽2分鐘，紅軍即有擴大比數機會，羅拔臣左路地波傳中，射手沙拿門前錯失黃金機會。48分鐘軒達臣勁射，被迪基亞手指尖撲出後中柱彈出。

戰情相當一面倒，但曼聯零星的反擊仍有一定威脅。56分鐘費特由中前場一路長驅直進後施左腳勁射，貼柱而出。2分鐘後，馬迪爾與彭利拿撞牆後闖入禁區近門起腳，竟狂抽高出。

之後一段時間雙方攻勢均無功而還，戰至補時階段沙拿接應門將艾利臣長傳，快放後力壓對方守衛起腳入網，終為紅軍鎖定勝局。

雙紅會：沙拿力壓對手起腳，終在補時階後為利物浦射成2：0。（路透社）

榜首優勢進一步擴大

繼周六排第二位的曼城2：2遭水晶宮逼和失分後，周日頭場排第三位的李斯特城作客般尼，更在上半場領先一球優勢下，遭主隊下半場入兩球反勝，全失3分後，與利物浦距離漸遠。

利物浦贏波後，22戰21勝1和得64分，少踢一場領先得48分的曼城16分，李斯特城仍以45分守住第三，車路士39分第四，曼聯與狼隊同得34分，以較佳得失球暫列第五。