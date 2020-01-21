【武漢肺炎】武漢辦兩奧運資格賽　曹星如參賽　日本拳手禁外出

湖北省武漢市的新型冠狀病毒肺炎疫情持續擴散，惟兩項東京奧運資格賽－－包括2月3至9日的女子足球亞洲區資格賽，及2月3至14日的拳擊亞洲及大洋洲區資格賽，均未有任何變動，香港拳手曹星如亦將參加拳擊資格賽。 日本拳擊聯盟呼籲參賽拳手盡量不要外出、並使用口罩。

東京奧運女足亞洲區資格賽B組賽事，將於2月3至9日在武漢五環體育中心舉行；而奧運拳擊亞洲及大洋洲區資格賽，則會在2月3至14日在洪山體育館舉行。

拳擊賽方面，國際奧委會拳擊專項小組曾在1月13日向各國拳擊協會發送郵件，指「不需任何旅行限制及額外措施」，而菲律賓拳擊聯盟秘書長艾德曾稱：「有些國家已提出要代替武漢主辦資格賽，我們也在考慮這樣做，並就此向國際奧委會的拳擊預選賽小組發出試探的申請。」

曹星如為備戰奧運資格賽，目前正在歐洲訓練。（資料圖片）

不過據媒體報道，日本拳擊隊完成在哈薩克的集訓回國後，隊內老將成松大介透露：「目前得到的消息是，拳擊資格賽依舊會在武漢舉行，尚未有變更場地的消息。」但他指，日本業餘拳擊聯盟要求拳手在比賽外時間不要外出、盡量少用公共廁所，及使用口罩。

東京奧運女足亞洲區資格賽B組賽事將在武漢舉行，圖為中國女足。（AFC）

至於女足資格賽方面，台灣《自由時報》指賽事未有改變計劃，中國足協方面稱：「目前還沒有計劃在不同的地點或日期舉行選拔賽，如果有，將盡速宣布。」女足資格賽B組參賽隊伍包括中國、台灣、澳洲及泰國。