【澳網】舒拉寶娃首圈出局或成告別戰　繼續相信自己仍可重拾輝煌

澳洲網球公開賽第二日賽事，32歲的舒拉寶娃首圈出局，這是自2010年以來的第一次。 未能晉級，意味這位俄羅斯球手的世界排名將跌至350位以外，或許亦會是他在澳網最後一戰。

身為五次大滿貫冠軍得主，舒拉寶娃近年備受傷患困擾，表現起伏不定。肩膊傷患令今屆澳網僅為這位俄羅斯球手自去年9月美網至今的第二個正式比賽。

2008年在墨爾本公園高舉澳網冠軍獎盃的他已不復再，面對19號種子球手、來自克羅地亞的域姬絲（Donna Vekic），以3：6、4：6直落兩盤出局。

即使表現下滑，他去年也能晉身第4圈，前年則為第三圈。今次亦是他繼2010年以來，首度在澳網首圈出局。

澳網：繼去年溫布頓和美網後，舒拉寶娃亦在澳網首圈出局。（Getty Images）

澳網：即使落敗，舒拉寶娃仍對自己保持信念。（路透社）

「我不知道」

年齡和傷患，令眼前人跟大家昔日熟悉的舒拉寶娃距離越拉越遠，目前世界排名145位，今屆靠拿外卡參賽，首圈出局預計會令他的排名大跌超過200位，即是將會跌出350位以外。

2019年他只打過15場比賽，戰績8勝7負。今次澳網「一輪遊」，亦是他繼去年溫布頓和美網後，連續第三個大滿貫賽事首圈出局。仍然受肩傷困擾，今年的前景似乎亦難以看好，當被問及今次會否是他在澳網的最後一戰，帶點遲疑地說：「我不知道。我不知道」。

「多謝大會讓我參賽。能夠身處這裏，我感到非常幸福。我來到賽場，在劣境中奮勇作戰，只是比賽過程不是我所期望的。」舒娃直言，「對於未來12個月將會發生的事情，我實在難以估計」。

舒拉寶娃：陷入低谷，依然相信（按圖進入）

+ 7 + 6 + 5

保持信念

他是2004年溫布頓、2006年美網、2008年澳網和2014年法網冠軍得主，僅為瑪麗確特、艾華特、娜華蒂露娃、嘉芙和莎蓮娜威廉絲之後，公開賽年代曾贏盡四大滿貫的第六位女子球手。

由於曾服用提升表現的禁藥，舒拉寶娃在2016至2017年期間被停賽。自從她復出以來，一直未能回復舊觀。即使如此，他堅信自己只要能避免傷患，重拾狀態和表現保持穩定，仍有能力在最高水平下作賽，威脅現今前列球手。

「澳網首圈出局後的45分鐘，現在我實在難以說出自己已重拾正軌。但我的意思是，除了繼續相信自己以外，並無其他方法可以走出這旋渦。」舒娃認為，「如果你做足所有正確的事情而不相信自己，那應該不是個好方法。」