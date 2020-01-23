【武漢肺炎】體育總局指示暫停賽事　中超CBA賽程或大受影響

中國上下應對武漢肺炎疫情，體育界無可避免。中國汽車摩托車運動聯合會公布取消吉林省長白山一項汽車拉力賽，透露體育總局已指示停止現在至4月的所有體育賽事。 而中國國家隊在廣東佛山的集訓營完結前，約戰中超球隊武漢卓爾。國足集訓營中的武漢籍職、球員已被指示不得回鄉，要留在廣州度歲。

多家國內傳媒引述中國汽車摩托車運動聯合會於今午（22日）11時一則公布，指按照國家體育總局「暫停四月份之前的所有體育賽事活動」指示，全力防止及控制新型冠狀病毒感染的肺炎疫情，遂決定暫停下月12至14日在吉林省長白山舉行的長白山冰雪汽車拉力賽，而5月的拉力賽分站賽如何安排，將另行通知。

中國汽車摩托車運動聯合會的公布透露，體育總局已出招應對武漢肺炎。（網絡截圖）

長白山冰雪拉力賽在東北方吉林省的雪地舉行，圖為去年賽事。（新華社）

中超、CBA或受影響

查看國家體育總局，暫時未見該份取消賽事的指示，不過新聞欄亦公布有活動因控制肺炎疫情工作而取消。而原定下月18至20日在河北省張家口舉行滑雪登山（ski mountaineering）世界盃分站亦已取消，但公布未有述明原因。

若然禁賽至4月的指示屬實，下月5日的中超超級盃、22日開鑼的新一季中超賽事，以及下月1日重開的CBA，均可能受影響。

原定下月18至20日在河北省張家口舉行滑雪登山世界盃分站取消通告。（網絡截圖）

武漢球員未能回鄉

至於中國國足，由新任主帥李鐵首次帶領的集訓營，已於昨日完畢，球員解散後各自回家度歲，唯獨來自武漢的職球員不能返回武漢及湖北省。

是次集訓營中共有4名球員來自武漢卓爾，其中李行及明天的家鄉在武漢，劉雲則在湖北省黃石。而日前與國足合演練習賽的武漢卓爾，全隊球員都要留在廣州度歲。且武漢在中超開季首四仗賽程，巧合地全部作客，未知是否與疫情有關。翻查2003年SARS爆發，當時的甲A聯賽曾暫停83天，以致重開後須頻密補賽，追趕進度，出現1個月踢7場的「地獄快車期」。

而中國女足正於武漢集訓，預定在本周六轉到蘇州備戰，未知會否受武漢交通全停而影響行程。

國足集訓營中有4名球員來自中超武漢卓爾，均要留在廣東度歲。（資料圖片／新華社）