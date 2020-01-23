【武漢肺炎】下午二時足總開賀歲盃記招　政府晚上突宣布取消

今日下午二時，香港足球總會召開賀歲盃記者招待會，講述賽事詳情，不料不足數小時後，晚上政府官員突然宣布取消年初二賀歲盃。

鑑於本港目前有兩宗確診感染新型冠狀病毒個案，署理特首張建宗晚上宣布，原定大年初二於旺角大球場舉行的賀歲盃將會取消。他指出：「我哋覺得有太多人群聚集係不適宜，主辦機構（足總）亦都認同。」

2020鼠年賀歲盃原定進行兩場比賽，包括頭場由香港女子足球代表隊對明日之星隊，及壓軸上演的香港隊鬥香港聯賽代表隊。

今日下午賀歲盃才召開記者會，晚上政府卻宣布取消。（袁志浩攝）

賀歲盃被取消（按圖進入）

+ 4 + 3 + 2

足總今日下午兩時才為賀歲盃舉行記者招特會，當時足總主席貝鈞奇接受傳媒訪問時透露，即使疫情或會對入座率構成影響，賽事仍會繼續舉行，僅呼籲球迷自備口罩注意安全及衛生，「球場雖然人多，但場地較空曠；相信球迷仍會積極入場，希望球迷注意安全及衛生。」說的時候似乎仍未意會到賀歲盃有機會取消。

不過政府晚上突然公布取消比賽的消息，似乎並未有在事前通知足總，足總主席貝鈞奇稱，政府事前曾就賀歲盃一事向他了解，但他也是直到看電視新聞才知道賽事已取消。

足總回應時則表示，正就事件跟政府溝通，有進一步消息會盡快對外公布。