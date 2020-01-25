【運動公社】米蘭雙雄各走兩極　紅黑軍團藥石亂投忽視管理方針

今季歐洲球壇三大沉淪豪門：曼聯、阿仙奴和AC米蘭，當中尤以米蘭發展，最令人嘖嘖稱奇。38歲的伊巴謙莫域回歸米蘭，居然是為球隊力挽狂瀾的主要角色，對許多紅黑兵團的球迷來說，可喜也可悲。喜者，伊巴本人功力猶存，希望養精蓄銳可以在餘下半季帶來驚喜。悲者，米蘭的轉會工作幾經轉折，買來多少球員都不如伊巴實用。 紅黑兵團到底出了甚麼問題？ 撰文：高俊賢＠運動公社

多傑出的轉會工作，都是為球隊的體系服務，但AC米蘭卻連這個基本的要求也達不到。今季初，當時新帥詹保羅（Marco Giampaolo）執意使用4-3-1-2陣式，殊不知連一個9號半（即Trequartista）也買不來。奇怪的是，理論上能演繹好這個位置的盧卡斯柏基達，被詹保羅論斷未能扮演半個箭頭，因而一直不受重用。不過，蘇素居中的發揮更見平庸。陣中無人能擔大旗，何解米蘭高層不給詹保羅買個9號半？戰績不振，詹保羅的主帥生涯只得7場，10月便遭解僱，換上皮奧利（Stefano Pioli）。

柏基達不受重用，最適合他的位置硬要由蘇素負責，顯然是兩將與球會「三輸」局面。（Getty Images）

先不論引援工作未能配合體系，AC米蘭在陣容建設上並沒有固定的方向。除了當拿隆馬和羅馬洛利，米蘭內部似乎未能扶植真正的核心球員，並環繞他建立體系。米蘭固然不乏得意之作，像柏基達、迪奧靴南迪斯及近來開始復蘇的列比錫，但欠缺清晰的打法體系，只會買來一大堆徒有特點，但未能獨當一面的庸才，然後繼續蹉跎歲月。

貴為意甲豪門，AC米蘭的救亡之策竟是再次招攬舊將伊巴謙莫域。（Getty Images）

母公司對沖基金Elliott Management對於AC米蘭的投入和成績不成正比。目前米蘭的球員薪酬總支出佔意甲第二（2018/19年球季的總支出為1.4億歐元），卻連續6季未能打入歐聯。欠缺體系加上球員高薪低效，AC米蘭的衰落軌跡與曼聯近似，但曼聯的資源與本錢始終雄厚得多，如在商業開發方面和聯賽影響力，具備優勢。兩者都是美資經營，在足球方面持續迷失，足以成為企業管理的研究課題。

米蘭一直不乏好球員加盟，如列比錫（左二）等，加盟後卻未能展現應有水準。（Getty Images）

AC米蘭的沉淪，不是靠引援、換帥能夠解決，而是要重新調整球隊的定位，和考慮整頓管理層。艾歷尼2014年離開後，AC米蘭6年內7度易帥。反觀同城死敵國際米蘭，雖亦嘗過6年5帥，走過不少冤枉路，終告守得雲開，漸見起色。至少穩住歐聯席位）。幾年來股權易手，令蘇寧集團成為現時大股東。國際米蘭的管理層逐漸覓得人才，如羅致奧西里奧（Piero Ausilio）和馬路達（Giuseppe Marotta）等管理人才出任體育總監和總經理等工作，能綜合技術、經濟、耐戰力和球隊體系需要，而購入球員。同市宿敵發奮圖強的軌跡，值得AC米蘭借鑒。傑出的管理層，可以主動為教頭執漏，甚至為組軍埋班樹立明確的綱領。

馬路達離開祖雲達斯後加入國際米蘭，今季發力衝擊意甲錦標。（Getty Images）

經歷多番換帥，干地今季執教，看來終於找到對的人。（Getty Images）

要撥亂反正，當然需要耐性，但在耐性之上更需要對球會管理徹底、完整的反思。相比起轉會工作，這才是AC米蘭最缺乏的東西。