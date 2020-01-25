【英超】南野拓實蜜運同鄉水著女優　多得女方胞姊夫婦做媒

大年初一，南野拓實，「我真係恭喜你呀！」 這名日本新星本月轉投英超榜首球隊利物浦，原來事業愛情兩得意。日本傳媒披露他正與水著女優出身的演員柳百合菜（柳ゆり菜）蜜運中，雙方的經理人公司均表示祝福。

根據報道，25歲的南野與柳百合菜同齡，同為大阪人。締結情緣，多得女方的姊夫，歌手板床悠太郎。板床去年與柳百合菜的胞姊、水著女優柳伊呂波（柳いろは）拍拖，去年趁當時效力薩爾斯堡紅牛的南野回國，相約聚餐並向柳百合菜介紹南野。

南野拓實事業起飛，蜜運也進展良好。（Getty Images）

柳百合菜（圖）與南野拓實已相戀8個月。（Twitter）

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南野對柳百合菜一見鍾情，去年夏天開始拍拖，女方更飛到奧地利探望，但考慮南野正值事業關鍵時期，以免多添是非，遂把戀情保密。雙方的經理人回應戀情，均表示期望二人交際順利，柳百合菜一方補充雙方均顧及彼此的事業，期望各方給予保護。

柳百合菜的姐姐柳伊呂波（右）夫婦，撮合一段情緣。（Twitter）

南野拓實獲得「紅軍」賞識，在冬季轉會窗加盟，並很快獲得上陣機會。昨晨作客狼隊的英超，沙迪奧文尼上半場傷出，由南野入替，於英超處子登場。隨着文尼或須休息數仗，南野有望正選上陣。

南野拓實會否在下場英超正選上陣？（美聯社）

柳百合菜早於2013出道，較多拍攝水著照。2014年在NHK晨間劇《阿政》（マッサン）中為人熟識，卻非因為演出任何角色。該劇講述日本威士忌之父竹鶴政孝的故事，其中一幕重現一幅經典海報，柳百合菜作為海報模特兒，半裸並手持一杯紅酒，令觀眾留下印象。她現時主力拍攝電影和劇集。

這一幀仿照日本第一張裸體女子海報而拍攝，令柳百合菜廣為人認識。（Twitter）