【東京奧運．乒乓】香港3戰擊敗白羅斯　勇奪女子團體奧運資格

正在葡萄牙貢多馬爾舉行的東京奧運乒乓世界團體資格賽，今日（24日）上演16強賽事，由於男、女子分別獲得前9名的隊伍，俱可獲得出戰東京奧運的資格，意味勝出16強賽事就可鎖定資格。 今日率先登場的香港女子隊，順利擊敗白羅斯，7月將可踏上奧運舞台。

由於中國等隊伍都已分別經由洲際資格賽獲得奧運資格、無需再戰，香港今次以種子身份直入16強，一勝就可達到目標。今日對白羅斯，第一雙為杜凱琹／李皓晴、緊接單打蘇慧音、單打杜凱琹、單打李皓晴，最後一單再由蘇慧音上陣，贏得當中3場就可制勝。



5局3勝制之下，第一雙杜／李對Nadezhda Bogdanova／Daria Trigolos，首局以11：8取勝，其後卻陷苦戰，次局遭8：11追和，第3局再以9：11告負，幸第4局及時回穩，以11：4扳平局數。到決勝局，港隊末段兩度落網致陷劣勢，需戰至10：10，兩度「刁時」下，終以13：11鎖定3：2勝局，先勝一場。

出任雙打的杜凱琹（左）及李皓晴（右）先下一城。（資料圖片）

緊接出場的蘇慧音，面對的是較自己年長20年、41歲的削球手Viktoria Pavlovich，初段常遭對手以削球拖慢節奏、再突然變速以殺球得分，一番角力下才慢慢佔得優勢，以11：8先取一局，次局一口氣以11：6再勝，雖遭對手以11：7扳回一局，第4局仍輕取11：3，令香港在場數領先至2：0。



香港已有兩場優勢，意味杜凱琹擊敗Nadezhda Bogdanova就可達到取得奧運資格的目標，「阿杜」首局即以11：1大勝，次局Bogdanova表現大有改進，以11：9追平局數。第3局雙方繼續拉鋸，戰至7：7，杜凱琹連取4分再勝一局11：7，第4局再以11：4鎖定勝局。



香港終以場數3：0直落擊敗白羅斯，獲得東京奧運入場券，亦是奧運乒乓項目自2008年北京奧運設有女子團體賽以來，4屆賽事均可出賽。香港稍早前已獲得混合雙打資格，意味女子團體為港乒第二項東京奧運資格。

蘇慧音肩負單打重任。（資料圖片）

港隊奪得乒乓女子團體東京奧運資格後，拉起區旗慶祝。（香港乒乓總會提供）

在世界團體資格賽結束後，將產生所有獲得乒乓女子團體奧運資格的隊伍：

隊伍（獲取資格途徑） 日本（主辦國） 德國（2019歐洲錦標賽） 希臘（2019非洲錦標賽） 中國（2019亞洲錦標賽） 美國（北美資格賽） 巴西（拉丁美洲資格賽） 澳洲（大洋洲資格賽） 匈牙利（世界資格賽） 朝鮮（世界資格賽） 波蘭（世界資格賽） 羅馬尼亞（世界資格賽） 新加坡（世界資格賽） 香港（世界資格賽） 中華台北（世界資格賽） 奧地利／西班牙（世界資格賽）

在奪得乒乓團體資格前，香港隊已有11項奧運資格在手：