【東京奧運】莊智淵將以39歲之齡征戰　誰人十戰奧運兼奪獎牌？

每屆奧運，總有一些平時被遺忘的名字，每4年為你帶來親切感。 莊智淵該是其中一個。 這個38歲中華台北乒乓球老將，昨日偕18歲的林昀儒和28歲的陳建安出戰世界乒乓團體資格賽，爭奪奧運入場券，最終領軍以場數3：0擊敗波蘭，從退隊風波到最後時刻點頭歸隊，即將第5次征戰奧運。

世界團體資格賽頭9名隊伍，將獲得奧運團體資格，中華台北於16強以3：0挺波蘭，躋身8強，換言之，奧運男團資格順利到手。至於香港隊，男隊在女隊晉級8強後緊接出戰，可惜港隊以2：3負塞爾維亞，跌落負方賽，繼續爭奪餘下一張入場券。

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莊智淵有望第5次出戰奧運，屆時他已39歲。（Getty Images）

中華台北16強一戰，莊智淵獨取兩分，包括打頭陣伙拍陳建安出戰男雙，以3：0擊敗Samuel Kulczycki/Marek Badowski，以及第3場單打，同樣贈Marek Badowski三蛋。莊智淵去年一度因不滿中華台北教練團，宣布退出國家隊，但其世界排名於隊內依然緊守次席，只落後於18歲師弟林昀儒，後來多方勸說莊智淵歸隊，老將終在關鍵時刻點頭，領軍出戰世界團體資格賽。這支「18．28．38」的男子隊登上奧運列車後，意味現世界排名34的莊智淵，大有機會第5次出戰奧運；他由2004年雅典奧運開始代表中華台北征奧，可惜未有踏上頒獎台的機會。

中華台北「18．28．38」的代表隊成員（按圖）：

莊智淵有望5度征奧，香港也有奧運「五朝元老」，就是前單車王子黃金寶，他由1996年阿特蘭大奧運起，連續5屆出戰，直至2012年倫敦奧運。但綜觀各國，竟然有人十戰奧運，就是加拿大馬術選手Ian Millar，1972、1976、1984、1988、1992、1996、2000、2004、2008及2012年奧運，皆有他的蹤影，他更於2008年北京奧運奪得團體障礙賽銀牌；現年73歲的他因為戰績彪炳，獲國民封為「加拿大隊長」，去年5月1日，他宣布退出國際賽，專注培訓幼馬。

部份參戰奧運次數最多運動員（按圖）：

+ 4 + 3 + 2

加拿大馬術選手Ian Millar曾十戰奧運，獲國民封為「加拿大隊長」。（Getty Images）

另一個奧運「上陣王」，不得不數體操天后舒素雲天娜。44歲的她曾代表蘇聯、獨聯體、德國，現在是烏茲別克選手。她在27歲時一度退役，但因為兒子患上白血病，為了籌集醫藥費，不得不重披戰衣，並為德國隊出戰；如今兒子已經病好，並於德國讀書，但舒素雲天娜依然在體操賽場樂此不疲，亦已取得東京奧運資格，即將第9次出戰奧運。