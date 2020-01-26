【羽毛球．泰國大師賽】伍家朗反勝西本拳太　奪2017年來首冠

泰國羽毛球大師賽今日（26日）煞科，香港羽毛球「一哥」伍家朗以局數2：1擊敗日本的西本拳太封王。

伍家朗首3圈都擊敗中國球手晉級，在4強淘汰石宇奇後，終打入今年首個決賽，對世界排名16的日本球手西本拳太。首回合西本顯然入局較快、亦較主動，僅17分鐘就以21：16先取一局。



一向慢熱的伍家朗次局表現有所改善，率先打到11：9轉場，稍息過後，兩人即打出今局最長來回球，足足41次來回後，由伍家朗一記長波「擲界」得分，及後更一口氣將比分拉開至16：10，進而以21：13扳平局數1：1。

伍家朗終於獲得近3年來首項世巡賽冠軍。（BWF）

伍家朗的決賽對手為日本的西本拳太。（BWF）

決勝局伍家朗開局不甚順利，一度落後至2：7，幸沉得住氣一步一步反超至13：9，西本拳太到中段亦已乏力反擊，家朗終以21：12鎖定勝局，奪得自2017年馬來西亞大師賽以來首個世界巡迴賽冠軍。

久未奪冠，家朗封王後亦終於露出如釋重負的笑容，還再次對攝影師做出指着球衣胸前的香港區徽，然後豎起大姆指讚好的招牌慶祝動作。