【澳網】費達拿自爆連日賴床　38歲老而彌堅靠食腦晉八強

即使已屆38歲，費達拿依然是費達拿，4：6先失一盤下，輕鬆6：1、6：2、6：2連取三盤反勝，晉級澳網八強。 不過賽後他自爆備戰過程一點也輕鬆，甚至連續兩日「賴床」。

澳網男單16強，匈牙利非種子球手富索域斯（Marton Fucsovics）面對6屆冠軍費達拿，令人意外地以6：4先取一盤。不過球迷驚魂未定之際，熱過身後的費天王輕鬆連破對手發球局，6：1、6：2、6：2連贏三盤反勝，全程僅花2小時11分鐘。

連續兩日賴床

兩日前，他與有主場之利的澳手球手米爾文（John Millman）鬥足五盤，更戰至要打到第10局的超級決勝局（Super tie-break）才險勝，這場辛苦得來的澳網第100場勝仗，打足4小時有多，對38歲的他不無影響，「比賽後第二天朝早和今天早上，我醒來後躺在床上，一個小時之後我仍在想如何可以起床。」

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今日第四圈其餘賽果（按圖進入）

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從今仗可見，費達拿顯然並非處於最佳體能狀態，然而落後之下他很快找到取勝方式，智取對手。「我肯定隨日子一天天過去，我的感覺會逐漸好轉過來。第二盤我的開局不錯，之後便打得輕鬆一點。」

今仗他的上網表現出色，37次上網得31分，反手亦愈打愈順，唯獨正手抽擊仍不時失準。八強他將面對另一非種子球手、世界排名100位的美國球手桑德格倫（Tennys Sandgren）。假如順利再過一關，預期將會上演跟上屆冠軍祖高域交鋒的天王對決。