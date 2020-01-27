【足球】傳司徒文俊赴韋根任管理　港資英冠球會由「撲克王」擁有

有傳前東方龍獅主教練、前香港代表隊行政經理司徒文俊，將加盟英冠球會韋根，出任管理職務。

有消息指，司徒文俊的確已獲韋根羅致，但不會出任教職，而是管理相關職務，詳情仍待球會公布。韋根曾在英超作賽，但近年曾降落英甲，至2017至18球季再升上英冠。



韋根曾由韋蘭家族（Whelan）持有22年，但在2018年11月獲香港公司國際娛樂斥資2200萬英鎊收購，國際娛樂的前身，是蕭若元及黃毓民擁有的「Cyber日報」，曾被鄭裕彤家族收購，到2017年再由擁有福建背景、同時曾奪德州撲克世界冠軍的蔡朝暉買入，身為國際娛樂主席的他，亦是雲峰基金創辦人之一，其餘創辦人包括馬雲等等。根據國際娛樂官方網站，其主要業務為「於菲律賓馬尼拉都會區之本集團酒店綜合項目內經營酒店業務以及出租設有娛樂設備之物業」。

韋根（右）在英超作賽時以頑強鬥志見稱，早年曾降落英甲，近年已回歸英冠。（Getty Images）

港商收購英格蘭球會的例子，最著名的是楊家誠在2007年起逐步購入伯明翰，直至他在2014年洗黑錢罪成而離開球會，期間，前港隊成員馮嘉奇曾擔任伯明翰財務總監。

球員時代在南華出身的司徒文俊，掛靴後長時間擔任香港代表隊行政經理，並持有最高級別的亞洲足協專業級教練牌照，其後加盟東方龍獅，並在2017年轉任主教練，惟戰績未如理想下在2018年初請辭，獲挽留下轉任行政經理，及後升任副總監，最後在今季東方管理層大變下離隊。若能在韋根展開生涯新一頁，可說是前進一大步。