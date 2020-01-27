【東京奧運．乒乓】港隊男團生死戰挫捷克　取滿額7張奧運入場券

八隊只能活一隊，香港男子乒乓球隊成為幸運兒。 東京奧運乒乓世界團體資格賽，香港隊在關鍵一戰以場數3：0擊敗捷克，奪得最後一個奧運資格，其中黃鎮廷克服8強反負2：3令球隊跌落負方賽的陰影，今戰在第2場單打以3：2險勝對手。

世界團體資格賽將產生9張男團奧運入場券，躋身前8的隊伍順利登上奧運列車，8強出局的就要打負方賽，爭奪最後一個資格。港隊於8強與塞爾維亞周旋5場，黃鎮廷第5場以局數2：3反負，令港隊未能直接取得入場券，只能於負方賽一決生死。

吳柏男（左）和何鈞傑（右）打頭陣取得首勝。（ITTF圖片）

連勝波蘭和斯洛伐克後，港隊於負方決賽火併捷克。何鈞傑/吳柏男打頭陣面對Tomas Polansky/Lubomir Jancarik，先輸8：11下反勝11：4、11：6及11：7；黃鎮廷緊接於第2戰上陣，頭兩局以11：6和11：8輕勝Pavel Sirucek，豈料之後連輸7：11及9：11，再次以第5局決勝，幸好這次他臨危不亂，以11：7取得第5局，令港隊領先場數2：0。到了第3戰，吳柏男火併Tomas Polansky未受考驗，以11：7、11：6及11：3奏凱，令港隊在八隊只能活一隊的生死戰中出線，最後關頭取得男團奧運資格。

完成資格賽，港乒取得滿額7張奧運入場券，包括男團、女團、男女單各二、以及混雙。至於香港代表團則暫奪17張奧運入場券。

按圖一覽頭11個港隊奧運資格