【RIP Kobe】體壇空難遺下思念　更教倖存者絕處逢生

高比拜仁（Kobe Bryant）在直升機墜毀意外中離世，震驚全球。 體育史上，發生過許多大小空難，帶走許多正值盛年的生命。當中廣為人知的空難多涉及常用到私人飛機、直升機的足球項目。 逝者已矣，留下的生者艱難地走出陰霾後，亦有人找到新路向。

1958年慕尼黑空難

足球史上著名的「慕尼黑空難」，在許多曼聯球迷內心留下傷痕。1958年2月6日，歐洲聯賽冠軍盃8強次回合，曼聯在南斯拉夫淘汰貝爾格萊德紅星後，職球員、球迷及記者一同乘搭英國歐洲航空公司（現名英航）609號專機啟程回英，中途停留在慕尼黑加油。

航班再度啟程時，卻因跑道積雪，終在第3度嘗試起飛時撞毀，機上44名乘客及機組人員中，共23人罹難，當中包括8名曼聯球員及3名職員，時任領隊巴斯比受重傷，當年僅得19歲的曼聯名宿卜比查爾頓頭部亦受創，後來挺身而出成為曼聯隊長，贏得慕尼黑空難後「紅魔鬼」的首個錦標——英格蘭足總盃。

慕尼黑空難發生後，客機嚴重撞毀。（Getty Images）

1993年贊比亞足球隊空難

1993年4月27日，贊比亞足球代表隊乘搭一架贊比亞空軍的航機，前往塞內加爾出戰世界盃外圍賽，卻在加蓬首都利伯維爾奧文多墜毀，機上25人全部身亡。球隊原有陣容之中，只得自行由所屬球會燕豪芬出發的隊長Kalusha Bwalya生還。

2012年，贊比亞在利伯維爾奧文多舉行的非洲國家盃奪冠，比賽地點僅距當年空難地點數百米之遙，球隊終將冠軍獻給1993年空難死者。

贊比亞國家隊空難倖存者Kalusha Bwalya探訪當年身故的隊友。（Getty Images）

2016年查比高恩斯空難

2016年11月28日，巴西球隊查比高恩斯從聖保羅出發，經玻利維亞轉機前往哥倫比亞，出戰南美球會盃決賽。航班從玻利維亞往哥倫比亞途中，疑因燃料耗盡需迫降，終在距目的地19公里處墜毀，造成71人死亡、僅6人生還，球隊成員中僅3人生還，巴西政府亦為此哀悼三天。

最後，查比高恩斯在南美球會盃決賽的對手國民體育會，要求南美足協直接向查比高恩斯頒發冠軍，南美足協終接納有關要求。查比高恩斯去年在巴甲僅排19位，降班收場。

查比高恩斯球迷悼念在空難中去世的球員。（Getty Images）

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2018年李斯特城班主直升機空難

另一宗震撼世界的空難，李斯特城在2015/16球季爆出世紀大冷門奪得英超冠軍後，為世界所熟悉，主席維猜除了將李斯特城打造成強隊，場外亦常幫助球迷及李斯特城市民，因而深受歡迎。他卻在2018年10月27日李斯特城主場對韋斯咸賽後，乘搭私人直升機離場時，直升機墜毀，機上5人包括維猜、兩名職員、機師及副機師，全部喪生。

維猜意外離世，震驚整個英格蘭球壇、以至全世界，李斯特城的對手紛紛在賽前化敵為友、一同悼念維猜，英國王室成員查理斯王子及凱特王妃親臨悼念儀式慰問家屬。維猜的兒子艾耶獲特（Aiyawatt）接任主席，繼續領球會前進。

維猜生前不單領李斯特城登上高峰，場外亦積極行善，深受歡迎。（Getty Images）

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2019年伊美利安奴沙拿事件

阿根廷籍球員伊美利安奴沙拿，獲卡迪夫城以破球會轉會費紀錄的1700萬歐元從南特羅致，他在2019年1月21日乘搭由經理人Willie McKay安排的私人航班，由法國出發往威爾斯，到卡迪夫城報到，卻在中途失聯。



兩星期後，當局發現航機殘骸，沙拿的遺體亦在其中——意味他永遠無法抵達卡迪夫城，在夢想已久的英超舞台作賽。