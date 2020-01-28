【澳網】17歲王康怡打足三盤　三闖大滿貫青年組女單16強

17歲香港女子網球手王康怡（Cody）今日在墨爾本舉行的澳洲公開賽，於青年組女單32強面對烏克蘭球手Liubov Kostenko，力戰3盤後以2：1取勝，繼2018年澳網和去年溫網後，再勇闖大滿貫青年組女單16強，力爭獎牌。

早前表示2020年的目標為在四大滿貫至少殺入8強、甚至爭取獎牌的Cody，挾16號種子球手身份上陣，在首盤贏6：3先聲奪人，及後雖被追平盤數1：1，Cody在調整後穩住水準發揮，全場9次打破對手發球局的她以6：1再下一城，事隔一年再打入澳網16強，並繼去年溫網後再勇闖大滿貫16強，向2020目標邁進一步。賽後Cody表示：「雖然我有不少無壓力失誤（31個），也曾在第2盤落後，但我嘗試不去想太多，專注在眼前需要做好的事，我後來打得更進取，終在第3盤收復失地。」她晉級後將與青年世界排名第9的14歲菲律賓小將Alexandra Eala爭奪8強席位。

Cody雖在第2盤被對手追平1：1，積極進攻下終取得勝利。（香港網球總會Facebook）

持「外卡」參賽的黃澤林於男單32強止步。（香港網球總會Facebook）

新星黃澤林男單32強止步

男單方面，另一香港網壇新星、15歲的黃澤林（Coleman）同日迎戰7號種子球手Dominic Stricker，全場開出6個Ace惟失誤頻頻，更被對手兩度打破發球局，最終以直落兩盤4：6、4：6告敗，32強止步。他其後與捷克球手Martin Krumich轉戰青年組男雙次圈，Coleman再度遇上男單對手Dominic Stricker，前者與拍檔全場開出3個Ace，最終仍以總盤數0：2、不敵該瑞士組合Dominic Stephan Stricker／Jerome Kym，無緣晉級。