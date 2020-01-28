【武漢肺炎】足總擬港超閉門作賽　周末菁英盃改期

因應康文署暫停開放設施，香港足球總會今日（28日）公布將旗下所有賽事、訓練及活動暫停，包括今周六起一連4日的菁英盃分組賽。至於往後的港超聯賽事則有望閉門舉行，惟仍需進一步跟球會相討。

為預防武漢肺炎疫情在港擴散，康文署今日宣布轄下設施將由明日（29日）起暫停開放直至另行通告。足總下午宣布所有旗下賽事、訓練及活動暫停，直至康文署場地重新開放。

足總行政總監溫達倫回應時稱，今周末起至下周二的5場菁英盃分組賽將改期，惟往後賽事安排仍需跟各港超球會商討，「目前形勢瞬息萬變，高級組銀牌決賽也要視乎情況再下決定。」

足總下午宣布所有旗下賽事、訓練及活動暫停，直至康文署場地重新開放。（資料圖片）

溫達倫指足總會盡量趕及於6月前完季，會繼續考慮日間作賽等不同方案。（袁志浩攝）

足總：考慮足球訓練中心閉門作賽

溫達倫補充，由於大多球會都跟球員簽約至5月底，因此足總會盡量趕及於6月前完季；他同時認為取消足總盃也並不可能，因這項盃賽將決出參加下屆亞洲賽的香港代表，足總必須履行責任。

他指出若康文署「封場」情況延續，閉門作賽會是較可行的方案，「足球訓練中心可以閉門進行賽事，雖然要考慮主客制問題，但特殊情況下也是方案之一。」足總其後在聲明中提及，將於2月2日後與港超球會安排會議，討論閉門賽事或延期的安排，預計下周中或會有定案。

傑志將於2月26日主場出戰亞協盃附加賽圈賽事，惟足總指會視乎情況再作決定。（資料圖片）

有限度開放訓練中心 港超球隊優先

隨着疫情於中國逐步爆發，也引起球隊北上作客富力R&F的問題，溫達倫稱由於今日仍是公眾假期，暫未能跟相關部門及時溝通，有待進一步了解。至於傑志將於下月26日主場出戰亞協盃附加賽圈，足總現階段也未有定案，將密切留意事態發展。

傑志回覆查詢時則指，球會立場希望於主場作賽，會為賽事做足準備，「作為球隊，目前只能靜待主辦單位如足總及亞洲足協如何處理。」此外，足總又公布明日起有限度開放足球訓練中心予港超隊伍作訓練之用，直至另行通知。