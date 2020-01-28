【澳網】祖高域談Kobe Bryant泣不成聲：「他是我的導師」

高比拜仁（Kobe Bryant）突然逝世的陰影持續籠罩澳洲網球公開賽，男單八強賽事去屆冠軍祖高域穿上一件繡上高比名字縮寫KB、球衣號碼8和24再加上一個心形圖案的外套進場，贏波晉級接受名宿麥根萊訪問談及高比時，更一度哭至泣不成聲。

面對32號種子、來自加拿大的拉奧歷（Milos Raonic），祖高域沒受太大考驗以6：4、6：3、7：6直落三盤過關。勝出比賽後，他一改習慣的慶祝動作，跟對手和裁判握手後，先作一個180度鞠躬，又單手放在胸口位置唸唸有詞仰望天空。

他在電視台讓球手勝出後簽名的透明膠片上，寫上高比拜仁名字縮寫KB、球衣號碼和同在直升機意外中逝世的次女Gianna的暱稱Gigi，畫上大心心再加上「愛你」字眼。

比賽期間表現冷靜的他，再次穿上繡有高比名字縮寫外套接受名宿麥根萊訪問時判若兩人，「我不知道應該說什麼，我真的被嚇得不知所措。」

祖高域擊敗拉奧歷晉級四強，但他完全沒有笑容。（路透社）

泣不成聲的祖高域（按圖進入）

+ 8 + 7 + 6

泣不成聲

祖高域讚揚高比是運動史上其中一位最偉大運動員，「啟發了我和世界上很多人」之後，開始談到兩人私交。

「過去10年，我很幸運跟他有私下交往。每當我有需要的時候，他也會在我身邊。他是我的導師，我的好友，看到發生在他和他女兒身上的事情讓人心碎了……」祖高域說完這句已雙目通紅，不能再說下去，身旁的麥根萊拍一拍他以示安慰，相隔一陣子他才能收拾心情，繼續接受訪問。

重溫祖高域感人受訪片段：

【澳網】基域奧斯穿Kobe球衣哭着進場 拿度贏波後再向黑曼巴致敬

祖高域昨天在Twitter上載一張跟高比拜仁的合照，悼念剛離世的高比和次女Gianna。（Twitter@Novak Djokovic）

32歲的祖高域，澳網四強將面對又一次打足五盤才驚險過關的38歲名將費達拿。這將會是兩人繼2016年四強至今，首次在澳網重遇。

「他是史上其中一位最偉大球手，面對Roger（費達拿）和Rafa（拿度）的賽事令我達到今天的水平。」祖高域曾七度捧起澳網錦標，過去10年在墨爾本公園只曾三度落敗。六屆澳網冠軍費達拿今天成功挽救七個match point勝出，祖高域開玩笑稱，「我希望面對他時，我可以取得一個match point吧」，然後才說，「願表現更佳一方勝出比賽」。