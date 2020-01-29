【澳網】泥地王子添姆大滿貫首擊敗拿度　運氣實力兼備成功復仇　

有「泥地王子」稱號的添姆（Dominic Thiem），一直被視為「泥地王」拿度（Rafael Nadal）的接班人。可是已屆26歲的他對上5次在大滿貫賽事面對拿度均敗陣而回。 澳洲網球公開賽男單八強兩人再次對陣，添姆終憑實力加上一點運氣擊敗拿度晉級，取得生涯突破。

來自澳地利的添姆，近年愈戰愈勇，2017年11月世界排名曾升上第四位，可是在大滿貫賽事一直未能作出零的突破，2018、19連續兩年打入法網決賽，均不敵拿度。由於同樣擅長泥地，而且身高相若，因此被封為「泥地王子」，亦是拿度的接班人。

雖然過去曾四度在泥地賽擊敗拿度，但添姆對上5次在大滿貫賽事面對泥地王均告敗陣。現時世界排名第五的他，對上一次大滿貫硬地賽事與拿度對碰，是2018年美網八強。當時兩人打足5盤戰至決勝局，拿度花4小時49分鐘才險勝。自2019年賽季開始，添姆表現再上層樓，對上10次面對「三巨頭」拿度（2勝2負）、祖高域（2勝1負）和費達拿（3勝0負）7次獲勝。

「泥地王子」添姆首度在大滿貫賽事擊敗拿度，晉身澳網四強。（Getty Images）

拿度力戰而敗，表情失落。（Getty Images）

添姆顯然為硬地賽事下過一番苦功，今仗面對拿度Ace球14：11優勢不算明顯，但他的第一發球得分率高達78％，而拿度只有69％。此外，肌肉明顯未及拿度發達的他，擊球力量出乎意料強勁。

這兩項優勢，令他在這場極為緊湊的比賽稍佔上風。4盤比賽中有3盤戰至決勝局（tie break），第4盤的決勝局關鍵時刻，添姆的擊球彈中白網帶後急墜，拿度欲救無從，西班牙球王即使成功挽救兩個match point，最終擊球落網，添姆終以7：6、7：6、 4：6、7：6擊敗拿度，晉級四強。

跟他爭入決賽的對手，將會是八強擊敗華雲卡的7號種子、22歲德國球手阿歷山大薩維列夫 （Alexander Zverev）。

添姆：白網帶站在我一方

賽後添姆開心得紮紮跳，接受訪問時稱，「整場比賽也很高水平，我們都狀態很好。兩年前我們在紐約（美網八強）已經有一次巔峰之戰，今天我覺得自己在適當的時間有運，白網帶站在我一方。」他坦言，「拿度是史上其中一位最偉大球手，有些時候你需要運氣才能擊敗他」。

話說回來，拿度自2009年贏過一次澳網冠軍後，便未曾在墨爾本公園稱王。這位19次大滿貫冠軍，只差一次便可追平費達拿保持的20次大滿貫錦標紀錄。而拿度八強出局後，將會在四強面對費達拿的祖高域，若可刷新個人保持的紀錄第八度捧盃，便可取代拿度重登世界排名第一位。