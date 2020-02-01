撰文：何偉畧
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日本國腳本田圭佑可謂「百足咁多爪」，推出個人品牌服裝又籌辦足球隊。至於本業，終於找到新的落腳點，是地球的另一邊。
本田宣布加盟巴甲老牌球會保地花高，簽約至本年12月，希望藉此爭取表現，以超齡球員身份入選東京奧運大軍。不過，人在異鄉，且是治安不靖的巴西首都里約熱內盧，從雙方簽定的合約可知：「本田呢鋪搵命搏！」
本田於去年11月短暫加盟荷甲球隊維迪斯，出戰4場荷甲後因教練史路斯基（Leonid Slutsky）離隊，宣布不再留效。轉會窗關閉前，傳聞本田與保地花高討論加盟。保地花高位於里約熱內盧，該城槍擊案頻生，難怪本田擔心自身安全。巴西傳媒報道雙方的合約中，本田要求球會提供防彈車接載，然後保鑣護送，才願意加盟，獲得球會同意。
本田圭佑在保地花高登場，預料穿上他偏好的4號球衣。（Twitter）
重溫本田圭佑的軌跡（按圖放大）
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雙方在昨日於社交媒體一再發帖，預告本田將會加盟。保地花高的短片相當有意思，以經典手提遊戲機Gameboy為畫面，預告本田展開新里程。本田日前已預告快將找到新東家，提及保地花高，並對批評他的人表示感謝。他昨日拍攝短片，以葡文向球迷打招呼，「我會在保地花高比賽，里約見」。
Vamos !! @Botafogo #botafogo #ksk pic.twitter.com/MkECFErsaw— KeisukeHonda(本田圭佑) (@kskgroup2017) January 31, 2020