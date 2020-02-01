日本國腳本田圭佑可謂「百足咁多爪」，推出個人品牌服裝又籌辦足球隊。至於本業，終於找到新的落腳點，是地球的另一邊。

本田宣布加盟巴甲老牌球會保地花高，簽約至本年12月，希望藉此爭取表現，以超齡球員身份入選東京奧運大軍。不過，人在異鄉，且是治安不靖的巴西首都里約熱內盧，從雙方簽定的合約可知：「本田呢鋪搵命搏！」