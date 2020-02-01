【英超】曼聯急借前鋒獲申花開綠燈　關乎武漢肺炎打亂中超部署

曼聯因主力前鋒拉舒福特背部受傷，前線需要補充射手，結果出人意表。「紅魔」沒有羅致星級鋒將，而是向中超球會上海綠地申花借用尼日利亞國腳恩哈路至季尾。 從申花就恩哈路外借的聲明，與武漢肺炎疫情爆發，不無關係。

曼聯在最後一天傳聞有意簽入車路士老將基奧特，或般尼茅夫前鋒約舒亞京治，結果借用恩哈路。他現年30歲，對英格蘭球壇絕不陌生，2014年夏天加盟屈福特，該季即助球隊升班，接下來一季在英超僅缺陣一仗，射入15球。惟16年完成首半季賽事，射入1球後便轉往中超發展。而去年舉行的非洲國家盃，他以5球成為神射手。

恩哈路去季中超上陣17場，射入10球。（新華社）

恩哈路稱曼聯猶如陪伴他成長，視三冠王時代「黑雙煞」安迪高爾與約基為偶像，能夠披上曼聯球衣，是夢想成真。曼聯領隊蘇斯克查在球會網頁指，恩哈路為曼聯提供不一樣的進攻選擇。

✍ #MUFC can confirm that Odion Ighalo will join us on loan from Shanghai Shenhua until the end of the season.



Welcome, Odion! 🔴 — Manchester United (@ManUtd) February 1, 2020

不過，申花的聲明指，考慮亞冠3名外援及1名亞援的限額，加上中超聯開賽時間不確定，故讓恩哈路外借曼聯，保持狀態。有內地媒體分析恩哈路須與意大利國腳艾沙拉維爭位，獲註冊出戰亞冠的機會較低，加上中超開季無期，恩哈路完成本季英超後回歸，可能中超僅開始了幾輪，影響不大。

冬季焦點轉會：卡拉斯高，兩季之後以借用形式重返馬體會。

在歐洲轉會窗最後一天，比利時中場恩歷克卡拉斯高（Yannick Carrasco）從大連人外借馬德里體育會，中甲長春亞泰外借前鋒理查路施夫高域（Richairo Zivkovic）到英超錫菲聯。此外，中甲球隊深圳FC外借葡萄牙中堅戴高蘇沙（Dyego Sousa）到賓菲加，肯尼亞國腳馬斯卡則從北京人和外借至英冠球隊雷丁。