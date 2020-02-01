【英超】魯迪格梅開二度　李斯特城車路士鬥攻2：2言和

好人一生平安，車路士後衛魯迪格今晚在英超頭場梅開二度，助車路士避過輸波厄運，作客李斯特城以2：2打成平手。 媽媽是西非國家塞拉利昂人的他，早前向塞國總統Julius Maada Bio設立的基金捐了逾10萬美元，協助母親祖國推動學童教育。

不論是主場的李斯特或者客軍的車路士，上半場皆主動搶攻，包括車路士的譚美阿巴謙21分鐘殺入禁區，與蘇恩古碰撞後舉手示意12碼，不過VAR判決此球不構成極刑；此後尚有李斯特城占美華迪和咸沙祖靴里、以及車路士柏度洛迪古斯與列斯占士的攻門，但皆無攻而還。

魯迪格（頂頭槌者）今仗梅開二度。（Getty Images）

不過好戲在易邊後70秒立即上演。車路士的魯迪格藉美臣蒙特的角球攻勢，起跳壓過敵衛，一頭頂破卡斯柏舒米高的十指關，助球隊領先1：0。但戰至53分鐘，李城上演關鍵10分鐘，先有哈維班尼斯取得近6仗第4個入球，芝維爾於63分鐘更助球隊反先2：1。

不過魯迪格成為車路士的救世主。70分鐘，他接應隊友左路罰球，頂入李斯特城大門死角，卡斯柏舒米高飛到盡也欲救無從，車路士追成2：2。此後雙方繼續搶攻，但最終未能化成入球，終以2：2完場。

哈維班尼斯為李斯特城追成1：1。（Getty Images）

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