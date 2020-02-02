【澳網】一項恐怖數據證三巨頭如何壟斷網壇　新世代依然上位無期

澳網再奪一冠，32歲的塞爾維亞球手祖高域（Novak Djokovic）拿下個人第17個大滿貫錦標。 26歲的添姆（Dominic Thiem）挑戰失敗，新世代再次未能打破費達拿、拿度和祖高域「三巨頭」壟斷。 一項數字，說明三巨頭如何獨大。

「三巨頭」自2003年至今的16年半，連同今屆澳網，在67次澳網、法網、溫布頓和美網四大滿貫賽事中，多達56次封王。

換言之，拿度、費達拿和祖高域以外球手，過去16年半以來只曾11次捧盃，當中英國球手梅利（Andy Murray）拿過三次、瑞士球手華雲卡（Stan Wawrinka）三次、洛迪克（Andy Roddick）一次、狄柏度（Juan Martin del Potro）一次、施歷（Marin Cilic）一次、哥迪奧（Gaston Gaudio）一次，沙芬（Marat Safin）一次。

而這7位球手之中，全是三巨頭同代為前一代的球手，現今全部年過30。

過去16年半以來，網球壇均由祖高域、拿度、費達拿三巨頭壟斷。（Getty Images）

三巨頭如何壟斷網壇（按圖進入）

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更加恐怖的是，他們三人不止雄霸大滿貫，對上80次大師賽（Masters）拿度、費達拿和祖高域也贏了56次冠軍。事實上，對上63次Masters 1000的決賽組合，只有12次沒有費達拿、拿度或祖高域其中一人。

對上16年以來，過去834星期之中，三巨頭在當中793星期（95%的時間）佔去世界排名第一位置，只有「第四天王」梅利能從他們三人中，搶去餘下41星期的世界第一寶座。過去16年，三巨頭佔去15次年終世界排名第一，只有2016年例外，那次也是由梅利所得。

「泥地王子」添姆今屆澳網再進化，成為三巨頭最有力挑戰者。（Getty Images）

【澳網】祖高域封王奪第17個大滿貫 由幾乎落敗到追趕史上最佳

添姆是最接近的挑戰者

隨三人年過30，每一年都以為是新世代上位的時候，可是當20次大滿貫冠軍費達拿已38歲、19次冠軍拿度亦已屆33歲、最年輕的17次冠軍祖高域也已32歲之時，大賽仍然在三巨頭掌握之中。費達拿近年體能確已開始下降，但祖高域和拿度仍處巔峰狀態。

新世代挑戰者近年陸續冒起，能晉身四大滿貫決賽，只有兩人，一個是2016年溫網決賽的拉奧歷（Milos Raonic），這位加拿大球手現在已經29歲，自此未有突破；另一人正是今屆澳網不敵祖高域的「泥地王子」添姆（Dominic Thiem）。

奧地利曾經出過一位世界級網球手兼泥地專家梅斯達（Thomas Muster），這位1995年法網冠軍正是添姆的教練。同樣來自奧地利的添姆，2018、2019連續兩件晉身法網決賽，均不敵拿度落敗。這位新泥地專家，刻意苦練加強擊球力量和硬地戰策略，還令人爭議地在今屆澳網第二圈的時候辭退梅斯達，並以刮目相看的表現強勢闖入決賽，可惜第三度挑戰大滿貫決賽仍是未竟全功。

時間是他的最大本錢，相信未來日子添姆將會是打破三巨頭最有力的一位新世代球手。