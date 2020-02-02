【澳網】泥地王子添姆不甘做梅斯達第二　炒教練離登頂只差一步

26歲奧地利球手添姆（Dominic Thiem）在澳洲網球公開賽決幾乎擊敗七屆冠軍祖高域，距離個人首項大滿貫錦標又一次只差一步。 即使如此，這位新世代球手未來仍是最有力打破三巨頭壟斷一人。

添姆來自一個網球家庭，父母均是網球教練，他6歲開始學打網球，8歲開始跟隨曾教過名將碧加（Boris Becker）的名教練比施歷（Günter Bresnik），2011年僅17歲開始晉身職業賽，不過至2014年才首次晉身ATP賽事決賽。20歲的添姆在家鄉舉行的奧地利公開賽，以5號種子身份闖入決賽，可惜未能在這項ATP 250賽事奪冠。

這次經驗助他一步步進步，2015年三度贏得ATP巡迴賽冠軍，2016年他的世界排名隨贏波次數增加而直線上升，擅長泥地賽事的他，率先在法網取得大滿貫突破晉身四強，惟當時被最終奪冠的祖高域擊敗，年終世界排名升至第8位，首度打入前十。

他的表現逐年進步，獲封「泥地王子」並在2018、2019連續兩年打入法網決賽，可是兩次均不敵「泥地王」拿度只得亞軍。

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不甘穩定居於世界前列，添姆在2020年尋求新突破：聘用同鄉梅斯達（Thomas Muster）。梅斯達是奧地利罕有世界級網球手兼泥地專家，1995年贏得法網冠軍，相信添姆希望他能為自己帶來突破。

這位新泥地專家，刻意苦練加強擊球力量和硬地戰策略，在澳網的表現令人眼前一亮。可是戰至第二圈的時候，他突然辭退梅斯達，期間沒有交待原因，只是每場比賽好像賭氣似的搏到盡，並以刮目相看的表現強勢闖入決賽。

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決賽前夕，添姆父親開腔指梅斯達總是喋喋不休而且逼愛兒成為「第二個梅斯達」。炒掉教練、決意成為最強的自己，第三度挑戰大滿貫決賽，添姆在澳網始終與冠軍只差一線，比賽曾經一度在他掌握之中，不料祖高域改變戰略後上反勝，賽後祖高域也讚揚添姆表現出色，而且「跟勝利非常接近」，又指對方將來「一定可以贏得多次大滿貫」。

跟一眾面對三巨頭即不時表現「腳軟」的新世代球手比較，添姆無論面對拿度或祖高域均毋懼對方名氣，表現出自己最好一面，具備實力之餘，還有一份不服輸的頑強鬥志，心理質素也不俗。唯一挑剔的，是他仍未完全由「泥地專家」中轉型過來，加力反手抽擊經常打出界、上網的時機與決定也未是最好，如果連那一板反手抽撃也練成，相信面對世上任何球手也不會落下風。

一臉失落的添姆，賽後揚言：「我今次失敗了，但希望很快可以復仇」，那股倔強和傲氣，相信會推動他走得更遠。

正如祖高域所言，時間是他的最大本錢，相信未來日子添姆將會是打破三巨頭壟斷最有力的一位新世代球手。