【英超】奧巴美揚復任正選　阿仙奴作客賽和般尼　今季第13場和波

揚言不會跟阿仙奴續約的前鋒奧巴美揚，冬季轉會窗離隊不成，今仗即復任正選。 可是他跟好拍檔拿卡錫迪雖然落力，表現卻在水準以下，作客的阿仙奴只能0：0賽和般尼，再次失分，亦是今季第13場和波，認真誇張。

阿仙奴與般尼，一隊以前四的歐聯席位為目標，一隊以護級為要務，然而在英超第25輪賽事碰頭，賽前兩隊位置只差兩位，排12的阿仙奴跟排14的般尼同得30分。

今場比賽的戰情跟兩隊分數一樣旗鼓相當，阿仙奴主帥阿迪達前線派出三箭頭奧巴美揚、拿卡錫迪、馬天尼利攻堅，中場由奧斯爾指揮，目標非常明確：進攻和入球。開賽僅2分鐘，奧巴美揚左路傳中，沒有受太大壓力的拿卡錫迪竟然頂出界；14分鐘大衛雷斯後場漂亮直線劏穿般尼防線，高速突入接應的奧巴美揚近門射斜，上半場兩次入球黃金機會，拿卡錫迪和奧巴美揚分別浪費掉。

有主場之利的般尼，站穩陣腳之後展開浪接浪的攻勢，只是連番射門均欠缺質素，半場雙方未能取得入球。

+ 8 + 7 + 6

英超：積洛迪古斯的射門，彈楣底落地中白界線不入，阿仙奴幸運保不失。（路透社）

下半場阿仙奴表現愈來愈不對勁，63分鐘奧爾斯被調離陣，換入小將祖爾韋洛克加強活力。75分鐘輪到拿卡錫迪左路傳中，奧巴美揚接應一頂，皮球貼柱而出。78分鐘般尼射手積洛迪古斯近門勁射中楣後，皮球隨即彈地，般尼球員認為皮球已經入網舉手抗議，球證未有表示，之後查證皮球落在白界線上，因此並未入網。

今夏天價加盟的尼高拉斯比比，只在後備席上未被派上陣。最終雙方均全力奮戰之下未能取得入球，0：0各得一分，25戰同得31分。

今季25場英超賽事，阿仙奴竟然在13場和波，在超過一半賽事打和，也是槍手大量失分，未能重返聯賽榜前列的主因。今場亦是球隊在英超連續第4場打和，相信領隊阿迪達要再動腦筋想一想如何改善球隊。