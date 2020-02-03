【桌球】「Cue后」吳安儀2020旗開得勝　「盼為港人帶來好消息」

香港「Cue后」吳安儀為香港帶來喜訊，於周日（2日）的比利時女子桌球公開賽擊敗去年冠軍、英國宿敵伊雲絲，奪得今年首個冠軍。賽後她表示盼這冠軍寶座能為被武漢肺炎疫情籠罩的港人帶來好消息。

吳安儀自言到達比利時後一度受皮膚敏感影響，未有對比賽太大期望。（World Women’s Snooker）

世界排名第2的吳安儀，以上屆亞軍身分直入周六進行的16強淘汰賽，先以3：0輕取15歲的白羅斯球手Albina Liashcuk，再於8強和4強「篤」走英國的Steph Daughtery與泰國新星勒查露（Nutcharat Wongharuthai）。周日她在決賽乘勇迎戰世界「一姐」伊雲絲，除去屆以1：4錯失冠軍外，吳安儀在去年年尾的女子伊甸大師賽決賽亦不敵伊雲絲屈居亞軍。

今仗面對英國宿敵，她先失一局46：78，經調整後再接連以59：23、73：43反超前局數2：1。「一姐」伊雲絲雖以78：59扳回一城並追平局數2：2，發揮穩定的吳安儀再連取兩局74：24、66：8制勝，贏下2020年首個冠軍寶座，一報上屆落敗之仇。

去屆屈居亞軍的吳安儀今仗擊敗宿敵伊雲絲摘冠。（World Women’s Snooker）

「最近很多負面消息，盼能為香港帶來好消息」

吳安儀在落後一局下反敗為勝，她自言本來對比賽不抱太大期望：「從比利時到埗後皮膚敏感，也去看了醫生，所以初賽表現其實也不算很理想，直到4強遇上泰國的勒查露，開始集中起來並恢復手感。」她相隔了約18個月贏得排名賽，最上一次已要數到2018年澳洲公開賽，「在2020年首個比賽贏得冠軍，感覺會是一個好開始。」她續道：「最近香港和世界都有很多負面新聞，盼可以為香港帶來好消息。」