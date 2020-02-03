【西甲】17歲安素法迪1分鐘內轟兩球　破西甲最年輕入球紀錄

西甲榜首巴塞隆拿主場以2：1擊敗利雲特，憑藉小將安素法迪發威，於30及31分鐘，接應美斯兩次傳送後連入兩球，成為西甲史上梅開二度最年輕球員，他以17歲94日的年齡取得入球，亦打破西甲聯賽的紀錄。

在蘇亞雷斯因傷「長唞」，冬季轉會窗亦未引入「即食」新前鋒下，巴塞續以美斯、基沙文及安素法迪擔任前線三叉戟。上周對華倫西亞3人未曾發力，但今戰面對實力相對較弱的利雲特，控制戰局的巴塞踢至30分鐘打破僵局，由美斯在中圈交出精準斜直線撕破利雲特防線，安素法迪在左路接應擺脫對手的箝制，單刀射入。

安素法迪1分鐘內連入兩球，連破兩項紀錄。（Getty Images）

1分鐘後，兩人同樣配合進攻，美斯在禁區頂傳給法迪，後者同在禁區右路推順起左腳，皮球省中對方門將艾達費蘭迪斯腳後入網，將比數拉開至2：0。這入球亦令法迪以17歲94日之齡，成為西甲史上單場入兩球或以上的最年輕球員，打破現效力貝迪斯的前馬拉加前鋒桑美占美利斯，於10年前所創的17歲115日紀錄。利雲特到下半場補時階段，才由洛真拿建功破蛋，巴塞隆拿2：1勝出。

安素法迪與美斯兩次配合，助巴塞取勝。（Getty Images）

在積分榜，巴塞隆拿以46分保持第二位，落後榜首的皇家馬德里3分。同日，基達菲作客以2：0淨勝畢爾包，西維爾主場以1：1賽和艾拉維斯。基達菲及西維爾同得39分，分別排第三及第四位。