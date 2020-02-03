【英超】利物浦最快3月可提早7輪捧盃　勢破盡英超紀錄

曼城作客不敵熱刺，令利物浦在英超領先優勢擴大至22分，刷新英格蘭頂級聯賽紀錄。 有7場比賽在手，他們最快可在三月份捧盃，有趣的是，最後一關極可能會在默西塞德郡發生。

餘下賽事多拿18分 即可首奪英超

英超完成25輪賽事，利物浦目前已累積73分，由於第二位的曼城只有51分，令紅軍有22分優勢。換言之，餘下13場賽事，利物浦只需多拿18分，即可以91分奪冠，因為曼城就算餘下13戰全勝多拿39分，也只有90分。

利物浦射手沙拿近期腳風甚順，即使另一鋒將文尼養傷也未有太大影響。（路透社）

團結、鬥志、永不言敗，就是利物浦今季最大本錢。（Getty Images）

利物浦未來6場英超賽程 16/2 作客 諾域治 25/2 主場 韋斯咸 01/3 作客 屈福特 07/3 主場 般尼茅夫 17/3 作客 愛華頓 22/3 主場 水晶宮

關鍵一戰對水晶宮

利物浦近期在聯賽似乎已進入「奪冠模式」，搶分過程相當順利。觀看紅軍未來6場賽程：諾域治、韋斯咸、屈福特、般尼茅夫、愛華頓、水晶宮，對手均是中下游球隊，相反，曼城在2至3月須先後作客李斯特城、曼聯和車路士，失分機會更高。

如果利物浦和曼城均是未來6戰全勝，3月22日主場對由利物浦前領隊鶴臣領軍的水晶宮一戰贏波即可提早7輪捧盃。如果曼城在此期間失分，利物浦說不定可提早在3月17日作客同市暫敵愛華頓一仗贏波捧盃。

曼城未來6場英超賽程 10/2 主場 韋斯咸 23/2 作客 李斯特城 09/3 作客 曼聯 14/3 主場 般尼 21/3 作客 車路士 （未定）作客 阿仙奴

如果利物浦順利在3月份內贏足分數，不單可以力壓曼城一搔30年之癢奪冠，報卻上季以1分之微落敗之仇，同時也可打破宿敵曼聯在2000/01創下在4月14日捧盃的最早奪得英超冠軍的紀錄，以及曼聯在2000/01球季和曼城在2017/18球季創下、餘下5場賽事提早奪冠的紀錄。

在歐洲五大聯賽之中，2015/16法甲班霸巴黎聖日耳門曾創下在3月12日提早8輪賽事封王的紀錄，其次為2013/14球季由哥迪奧拿領軍的拜仁慕尼黑，3月25日提早7輪封王。

更多紀錄等待紅軍改寫

事賽上，利物浦聯賽25戰24勝1和已刷新英超和歐洲五大聯賽最佳開季紀錄。目前已保持跨季42場不敗，向阿仙奴的英超49場不敗紀錄邁進。

此外，利物浦在主場晏菲路已跨季連勝20場，追平曼城2012年創下的主場最長連勝紀錄，2月25日對韋斯咸一戰有望刷新紀錄。

曼城在2017/18球季創下的100分聯賽得分紀錄、與第二位相差19分的奪標最懸殊差距、單季32場聯賽勝仗，還有單季主場、作客勝仗和連勝等紀錄，一一等待狀態大勇的利物浦改寫。