【武漢肺炎】香港單車隊成員感冒送院　體院要求員工內地返港隔離

武漢肺炎肆虐，一行逾20人的中國單車隊早前抵港於香港體育學院集宿集訓，今日更有消息指一名單車隊成員發燒不適，由救護車送院，但體院指該運動員證實為普通感冒。

據悉體院內部亦發出指引，由2月4日開始，非工作原因前往中國的員工，必須在家隔離14日，並以年假扣除。