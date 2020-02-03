【武漢肺炎】香港單車隊成員感冒送院　體院要求員工內地返港隔離

撰文：李思詠
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武漢肺炎肆虐，一行逾20人的中國單車隊早前抵港於香港體育學院集宿集訓，今日更有消息指一名單車隊成員發燒不適，由救護車送院，但體院指該運動員證實為普通感冒。
據悉體院內部亦發出指引，由2月4日開始，非工作原因前往中國的員工，必須在家隔離14日，並以年假扣除。
中國單車隊現時仍於體院集宿集訓，與香港運動員共用部份設施，例如健身室；今日更有消息指有一名單車隊運動員身體不適，今早經由救護車送院，經醫生趁斷後為一般上呼吸道感染，並非武漢肺炎，運動員現已返家休息。
至於香港單車隊，大部分成員已前往瑞士集訓，之後將直接從瑞士前往柏林角逐世界錦標賽。
今早有香港單車隊成員不適送院，後證實為普通感冒。
武漢肺炎疫情日漸嚴重，體院亦向員工發出指引，從2月4日開始，非工作原因前往中國的員工，從返港翌日起計，必須自我隔離14日，並以年假扣除。至於已身在中國的員工，返港後亦要隔離14天，但不以年假計算。
以李慧詩為首的香港單車隊，主力成員已身處瑞士備戰世錦賽。（資料圖片）
一行20多人的中國單車隊，早前抵港於體院集宿集訓。（資料圖片）
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