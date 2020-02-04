【桌球】武漢肺炎打亂吳安儀計劃　Cue后發放正能量勉勵港人

世界排名第2的港產「四眼Cue后」吳安儀，周日在比利時女子桌球公開賽決賽擊敗世界「一姐」伊雲絲贏得今年首個冠軍。今午她帶着冠軍獎座由比利時凱旋，表示新年願望除了球技取得進步外，希望香港人能在抗疫中互相扶持，「撐下去」。

教練黃德華認為吳安儀今仗發揮出水準，又大讚她勤力練習，展現成果。（葉詩敏攝）

疫情影響 或取消遠征卡塔爾

吳安儀與教練黃德華今午由比利時返港，航班比預計時間提早了近一小時降落，吳安儀事隔15個月再贏得排名賽冠軍，在鼠年旗開得勝。惟全球受到武漢肺炎疫情影響，她未有落實下個比賽，暫時只能繼續訓練，「暫時都不能想太多，只有做好自己，增強抵抗力保持健康去迎接下一個比賽。」



教練黃德華透露，原本到卡塔爾比賽的計劃或會取消：「不會出外比賽太多，怕出去後回港時會有影響（航班）。原本在卡塔爾有6個紅球世界盃賽事，還未決定會否參加。」黃德華透露桌球隊將會在外面球會操練，盡量減少在體院出入，「在體院要量體溫等等，其實是好的，但在外面對球手會方便一點。『波樓』主要是早上練習，比較少人，都可以集中訓練。」

安儀坦言即使戴上口罩也難免憂慮：「只能做好自己，增強抵抗力保持健康出賽。」（葉詩敏攝）

問到在比利時可有感受到抗疫氣氛，安儀坦言：「在比利時不太多人戴口罩，都是街上的少數華人會戴上口罩。自己去多人的地方都會戴口罩。」這次在比利時報捷，是安儀近15個月來首次在排名賽勝出，目前世界排名第2的她說：「去年不少比賽都是4強止步，每次都差一點點，自己都幾『䒐䒏』，雖然覺得自己進步中，但到了比賽時發揮未如理想。不過，去年年尾贏得的世界業餘冠軍，給了自己很大信心，就算今次大部分時間都是落後，也可以重新掌握局勢。」



教練大讚安儀練習勤力，早到並加操，安儀亦認為今次排名賽冠軍是一大證明：「去年末贏得世界業餘賽後，又能取得排名賽冠軍，有感一直以來的準備，開始看得到成績，自己打法也穩定了。」雖然未能確定下個比賽日程，她表示依然想參加能對戰男子職業球手的「Challenge Tour」。

安儀在鼠年無疑開了一個好頭，香港卻飽受肺炎疫情困擾，她坦言新一年願望除了球技再取得進步外，也希望香港人能身體健康，「大家互相扶持、撐下去，這段時間大家都會負面一點，互相支持，保持正能量。」