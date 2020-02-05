【體壇娛樂】超級女聲「名宿」乒乓寫真曝光　內地網民：我吐了！

女藝人拍下寫真，往往都能成為話題。在《超級女聲》風靡一時的歌手周筆暢，近日為雜誌拍下寫真亦成網民話題。這次拍攝以「乒乓」為主題，然而拿起球拍的周筆暢穿上的服飾及擺出的「甫士」卻與乒乓格格不入，網民嘲諷「我吐了！不如我大姨拍的！」

相比起籃、足、排，乒乓球較少成為拍攝道具甚至題材，近年代亦只有《乒乓》及《乒乓情人夢》兩套電影出現。

在《超級女聲》風靡一時的歌手周筆暢，近日為雜誌拍下寫真亦成網民話題。（網上截圖）

近日內地歌手周筆暢就為雜誌拍下一輯以乒乓為題的寫真，但效果卻一般。下身穿「牛仔服」、上身卻配給背心毛衣及恤衫，而已拿起球拍的她擺出的姿勢卻相當「無厘頭」，包括坐在枱上身傾前到欄杆，並把球拍放在下巴與欄杆間。

這張周筆暢拿着球拍躺在長椅，難以猜測構圖概念。（網上截圖）

內地網民「檢閱」寫真後紛紛留言嘲諷，除了投訴攝影師的品味，亦向承認有整容的周筆暢笑言「基礎太差，再整也成不了美女」、「這也叫寫真......我吐了！不如我大姨拍的」。縱使亦有人為她抱不平並指寫真拍得像日本明星長澤正美，但惡評卻佔多數。

《周筆暢before&after面面睇》

+ 4 + 3 + 2

不過雖然這輯寫真「騎呢味」濃亦與乒乓毫無關係，但周筆暢自身卻是運動發燒友。這名歌手既會打籃球及玩絲帶，平日更有練習乒乓。她曾於綜藝節目中與張繼科切磋球技，縱使最終0：21大比數落敗，其乒乓球技量亦有板有眼。

周筆暢乒乓球技量亦有板有眼，直板、橫板也能打球。

事實周筆暢也是「跑友」，更曾到上海、芝加哥、倫敦等地方參與賽事，惟2018年出戰芝加哥馬拉松5公里賽事卻惹來不少抨擊。有不少人認為千里迢迢飛抵美國只為5公里並不合理，並質疑此次為「表演騷」，也有跑手直指「她的5公里是在侮辱跑步人」。