【港超聯】傑志簽34歲高梵　港人入境台灣需隔離　亞協再現變數

傑志今日（5日）先公布亞協盃外援名單，稍後再宣布港隊翼鋒高梵加盟。 34歲的高梵上季季後離開富力R&F，一直是自由身，現今再獲傑志羅致。 同日，台灣更新武漢肺炎下，針對香港人的防疫政策，令亞協盃情況再有變，據知今日內會有新消息。

高梵加盟傑志後，亦會參加亞洲足協盃。34歲的高梵本身來自加納，在2012年入籍香港，2003年來港效力福建至2005年，時任福建主教練，正是現任傑志足球總監朱志光。



早年一度是香港代表隊主力，近年主要在中國內地球會落班，包括河南建業、深圳紅鑽、北京八喜及青島黃海，上季則效力港超的富力R&F。傑志指，高梵上季結束後離開富力，一直與家人在美國居住，並在過去半年隨當地球會作「高強度訓練」以保持狀態。高梵將穿上39號球衣，並會在2月7日開始參加操練。

高梵（左）上季效力富力R&F。（資料圖片）

傑志在亞協盃2020附加賽的註冊球員名單： 門將：1.王振鵬、23.郭劍橋、17.王子聰 後衛：3.丹尼、4.李毅凱、5.艾里奧、8.安永佳、15.霍斌仁、21.唐建文、31.羅梓駿、95.陳晉一 中場：7.費蘭度（外援）、16.林恩許（亞援）、19.黃洋、24.鞠盈智、37.唐曉峰 前鋒：9.洛迪古斯（外援）、11.蘇沙（外援）、27.于楊、28.鄭展龍、30.張廣然、39.高梵、67.畢頓* *已獲批香港特區護照，待亞洲足協核實其參賽身份

另外，台灣中央流行疫情指揮中心宣布由明日（6日）起，所有曾前往大陸、香港及澳門人士，入境台灣後需隔離14日，意味傑志難以作客台灣作賽。台電足球隊今日亦發出新聞稿，指中華足協獲亞洲足協回覆，原定本月5日及12日舉行的亞協盃外圍賽第二圈落實延期，新的比賽時地待定。